Luis Enrique, nuevo director técnico del PSG: "Me gusta la presión de tener que ganar la Champions"

Luis Enrique Martínez, entrenador español fue designado este miércoles 5 de julio como sustituto de Christophe Galtier, siendo el octavo entrenador del París Saint-Germain desde la llegada del fondo catarí QSI (Qatar Sports Investments) en 2011.

Luis Enrique y su ambición por la Champions League

"Me gusta sentir la presión. Es fantástico sentir la presión. Hay como 10 equipos con esa misma obsesión. Hay equipos con más experiencia que nosotros, pero no significa que no podamos ganarles. Hay que ser ambiciosos y buscar la mejor versión del equipo. Es un un objetivo de todos nosotros", mencionó el estratega en rueda de prensa.

De esta manera, Luis Enrique reemplazará a Galtier, fichado procedente del Niza, debía dar un sello francés a la institución para garantizar su permanencia en el club, sin embargo, después del Mundial de Catar y con varias lesiones, el castillo de naipes se vino abajo. El club fue eliminado prematuramente en la Copa de Francia y, sobre todo, en la Liga de Campeones.

El club ganó la Ligue 1 por undécima vez, pero con apenas un punto de ventaja sobre el segundo, el Lens. Un balance decepcionante, que le hizo salir del banquillo tras un curso, una Ligue 1, una Supercopa de Francia y octavos de final en la Champions.

Últimos técnicos del PSG

Mauricio Pochettino (ARG/2021-2022)

Llegado en enero de 2021, 'Poche' perdió el título de campeón de liga en beneficio del Lille de Galtier. En la temporada siguiente, el PSG sí pudo ser campeón con el argentino en el banquillo. En la Liga de Campeones, el PSG de Pochettino alcanzó una semifinal (perdida ante el Manchester City) y luego falló en octavos de final ante el Real Madrid.

Balance: una Ligue 1, una Copa de Francia, una Supercopa de Francia

Mejor resultado en la Champions: semifinales.

Thomas Tuchel (GER/2018-2020)

Tras destacar al frente del Borussia Dortmund, el técnico alemán llegó con 44 años al PSG. Se coronó dos veces campeón de Francia, con un juego espectacular, y condujo al club a su primera final de la Champions, la de 2020, que perdió 1-0 ante el Bayern Múnich. Sin embargo, unos meses después de esa final, en plena Navidad, Tuchel fue despedido.

Balance: dos Ligues 1, una Copa de Francia, dos Supercopas de Francia

Mejor resultado en la Champions: subcampeón

Unai Emery (ESP/2016-2018)

El único que no fue despedido: el español Unai Emery simplemente no conservó su puesto al término de sus dos años de contrato. Su etapa se vio muy manchada por la humillación histórica de la 'Remontada', el revés 6-1 en el Camp Nou de Barcelona, que eliminó al PSG en octavos de la Liga de Campeones pese a haber ganado 4-0 en la ida. También perdió en 2017 el título nacional, en beneficio del Mónaco de Kylian Mbappé.

Balance: una Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga francesa, dos Supercopas de Francia

Mejor resultado en la Champions: octavos de final

Laurent Blanc (FRA/2013-2016)

En tres años, Blanc solo dejó escapar un trofeo nacional, la Copa de Francia en 2014, tras ser eliminado en dieciseisavos de final por el Montpellier. Pero en la Champions no superó los cuartos de final en tres intentos y fue despedido unos días después de haber renovado su contrato.

Balance: tres Ligues 1, dos Copas de Francia, tres Copas de la Liga francesa, tres Supercopas de Francia

Mejor resultado en la Champions: cuartos de final

Carlo Ancelotti (ITA/2011-2013)

Llegado el 30 de diciembre de 2011, el primer entrenador elegido por los cataríes fue el italiano Carlo Ancelotti, que comenzó con un segundo puesto en la liga francesa, antes de lograr el título al año siguiente, el primero de la 'era QSI' y el tercero de la historia del club después de 1986 y 1994. En la Liga de Campeones fue eliminado por el Barcelona en cuartos de final. Después de un año y medio, Ancelotti y el PSG se divorciaron.

Balance: una Ligue 1

Mejor resultado en la Champions: cuartos de final

