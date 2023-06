Luis Fernando Suárez aceptó que negó permiso a Vargas para jugar final con Millonarios

En Millonarios celebraron como una familia unida el histórico título logrado contra Atlético Nacional. El plantel entero festejó el sábado con una alegría que se les salía del pecho por todo el contexto que había alrededor de la inédita final.

A pesar de toda la alegría, la fiesta no estaba completa en el 'embajador' y en el plantel había cierta nostalgia por una ausencia notable: la de Juan Pablo Vargas. En la previa a la gran final hubo mucha polémica por la convocatoria del defensor a los amistosos de la Selección de Costa Rica como preparación a la Copa Oro que arrancó este fin de semana en Estados Unidos.

Incluso, se llegó a pensar que Millonarios iba a gestionar un permiso para que Vargas volviera a Bogotá exclusivamente para jugar el encuentro del sábado, sobre todo cuando Luis Fernando Suárez reconoció la tristeza del jugador por no poder disputar la final.

Luis Fernando Suárez negó solicitud de Millonarios con Vargas

Pues bien, un nuevo capítulo se abrió en esta novela. Costa Rica debutará en la Copa Oro este lunes en la tarde contra Panamá, y en la previa, Suárez reveló que tuvo en sus manos darle permiso al defensor para viajar a Colombia a jugar la final. Incluso, el cuadro 'embajador' disponía de un avión privado para que el jugador viajara con todas las comodidades, pero el entrenador colombiano no cedió.

"Me llamó el presidente de Millonarios, me dijo que querían contar con él. Hasta iban a realizar todo el esfuerzo para que fuera en un vuelo particular, pero si yo hubiera dicho que sí, él no se habría entrenado ayer, hoy, y llegaría con una carga de trabajo de 90 minutos y un vuelo", dijo el DT en rueda de prensa.

Sobre su decisión, continuó argumentando que "entendía el deseo de Vargas y el club, pero hay una parte de logística. Pero me parecía que si daba el permiso, no podría contar con Vargas el lunes. Él quería estar en la cancha, ser campeón, pero muchas veces hay que hacer muchos sacrificios por el país".