¡Luto en el fútbol! Arquero y entrenador perdieron la vida en trágico accidente de tránsito

El arquero y el entrenador adjunto de un equipo de fútbol de la primera división argelina murieron el miércoles por la noche en un accidente de autocar en Tiaret (noroeste de Argelia) y otros diez miembros del club resultaron heridos.

"El arquero Zakaria Bouziani y el entrenador adjunto Khaled Meftah, del equipo Mouloudia de El Bayadh, fallecieron y diez miembros del club quedaron heridos", anunció la Federación Argelina de Fútbol (FAF).

El autobús "llevaba al equipo en dirección a Tizi-Ouzou (este del país) para el partido contra el JS Kabylie, válido para la undécima jornada del campeonato de fútbol Ligue 1 Mobilis", precisó la FAF.

Por este accidente, la FAF decidió "suspender toda actividad futbolística prevista este fin de semana en todo el territorio nacional y en todas las divisiones y categorías, hasta nueva orden".

"La ceremonia del sorteo de los treintaidosavos y dieciseisavos de final de la Copa de Argelia Mobilis 2023-2024, prevista el martes 26 de diciembre de 2023, quedó también aplazada hasta una fecha posterior", añadió la FAF en un comunicado.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebbouane, así como el ministro de Deportes, Abderrahman Hammad, transmitieron sus condolencias a las familias de las víctimas.

Le bus transportant le club algérien du #Mouloudia d'El #Bayadh a été impliqué dans un grave #accident de la route, mercredi soir, entraînant la mort de trois personnes, dont le gardien de but et l'entraîneur adjoint, et laissant plusieurs blessés. pic.twitter.com/jljw7RHFO5