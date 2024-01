Macalister Silva sueña con hacer historia en Millonarios: "Sigue siendo mi aspiración"

David Macalister Silva quiere agigantar su legado con Millonarios y seguir metiéndose en la historia grande del club. Este miércoles podría alzar su quinto título vestido de azul y se mostró ilusionado por poder lograrlo.

El 'embajador' va perdiendo 1-0 la serie de la Superliga contra Junior de Barranquilla, pero el marcador está apretado y no es imposible de revertir, por eso, el capitán confía en que la filosofía de juego del equipo bajo las órdenes de Alberto Gamero les dará la consagración.

Macalister Silva sueña con entrar a la historia grande de Millonarios

Macalister sabe muy bien que lograr este título sería dar un paso más en su objetivo de graduarse de ídolo histórico de Millonarios y a eso le apunta.

"Sigue haciendo la aspiración mía y de mi familia. Si Dios permite que tengamos este título, hace parte de ir sumando, de ir dejando un título al equipo, al palmarés y dar alegrías. Dios permita que lo logremos, y en lo personal sería muy satisfactorio", manifestó Silva este martes en rueda de prensa.

Macalister también habló de la preparación que tiene el plantel para afrontar una final así, y no solo por el estilo de juego, sino por la experiencia de casi todos los jugadores jugando estas instancias.

"Más allá de que uno tenga experiencia o no, al darle continuidad a la gran mayoría del equipo, tenemos a jugadores con dos o tres finales jugadas, excepto Alfonzo. Línea por línea, todos tenemos la experiencia de jugar finales. Va a sumar mucho la experiencia grupal", dijo.

Además, les envió un mensaje: "saben lo que se están jugando, saben de la institución a la que llegaron. Les digo que disfrutemos. Siempre pensamos en el afán del futuro, pero no disfrutamos del presente".

El capitán de Millonarios aseguró que ya se encuentra totalmente recuperado de una molestia muscular que tuvo la semana pasada en Barranquilla y respecto a ese juego marcó las cosas que debe corregir el equipo para intentar darle vuelta al marcador.

"No debemos repetir no cuidar el balón. Entrenamos siempre el buen trámite y no podemos cometer ese error de perder rápido el balón. Tenemos que aprovechar mucho los costados y jugar por ahí", dijo.

El mensaje de Macalister Silva a la hinchada

Por último, Macalister Silva reveló que sí han entrenado penales ante la posibilidad de llegar a esa instancia como en las dos finales del año pasado contra Atlético Nacional, y le envió un mensaje a la hinchada para mantener viva la ilusión de un título más.

"Mi mensaje a la hinchada siempre va encaminado a la misma palabra, y es gracias. Gracias por ese apoyo incondicional que aquí todos conocemos de la hinchada de Millonarios, porque es en todos los momentos. Este es un momento especial en el que nosotros esperamos estar a la altura de ellos para darles una alegría y para nosotros tener una alegría. Todos queremos esta camiseta y a este club", culminó.