Macaya Márquez, el periodista con más mundiales: Catar 2022, su número 17

Enrique Macaya Márquez llegó a Catar para cubrir su Mundial número 17 a sus 87 años y siendo el periodista con más presencias en la máxima competición de selecciones.

Suecia 1958 fue su primer Mundial y 23 años después, Macaya Márquez ha presenciado los dos títulos de la Selección de Argentina (1978 y 1986) y previo a Catar 2022, el periodista habló sobre lo que puede pasar en este Mundial.

“No digo que no tenga razón, porque por allí, más allá del optimismo, se le pueden dar las cosas favorables para la Argentina”. Sin embargo, el periodista agregó lo siguiente, en declaraciones a Caracol Radio.

“Más allá de la dinámica de juego, está cambiando lentamente, se ha venido fortaleciendo y no solo en el aspecto anímico, que ha elegido a Messi como un líder, cosa que no es tan sencilla, ya que, si él quería el liderazgo, ya lo tiene y ahora que ya consiguió el liderazgo de estos muchachos que lo han abrazado y lo que quiero es verlos arriba en el podio”

Macaya Márquez sobre Catar 2022

Además, sobre la posibilidad de que un equipo sudamericano levante la copa, el periodista dio su opinión.

“Hoy, con el ingreso de jugadores africanos en el fútbol internacional y el conocimiento que tienen todos de todos, se han emparejado y equilibrado mucho las cosas, para beneficio y perjuicio de las selecciones sudamericanas, pero se puede dar”

Por último, sobre la fecha en la que se disputará este Mundial, el periodista argentino fue crítico y brindó su opinión al respecto.

“Personalmente no me gustó como fue la organización de este campeonato del mundo, pero eso está demostrando que hay valores económicos que son los que van a manejar el deporte, en este caso el fútbol, en el punto del sponsor, de los derechos y esta gente ha invertido, para tratar de ascender mundialmente, haciendo un Mundial y metiendo a los equipos en un compromiso que no tenían antes. No hay tiempo para nada, para trabajar, para solucionar problemas físicos, hay desgaste, es decir, a mí no me gusta de esa manera”