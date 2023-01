¡Desgarrador! Madre de Pelé se enteró del fallecimiento de su hijo

El mundo del futbol sigue llorando la partida de Edson Arantes Do Nacimento, Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre a sus 82 años, luego de sufrir un poderoso cáncer que le ganó el partido más importante de su vida y que dejó al balompié mundial sin uno de sus mayores referentes en el mundo, teniendo en cuenta la gran carrera deportiva que tuvo el astro brasileño.

Tras darse a conocer el fallecimiento de Pelé, varios familiares del jugador brasileño dieron a conocer que Celeste Arantes do Nascimento, madre del jugador brasileño, no tenía conocimiento sobre el fallecimiento de su hijo, razón por la cual estuvo ausente en las exequias que le hicieron al campeón mundial el pasado lunes 2 de enero.

"Mi mamá no sabe que él murió. Nosotros conversamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su mundo... ella no sabe, aunque a veces pareciera que sí. Yo le digo: 'Celestica, Dico está así'. Ella abre los ojos y yo le digo: 'Vamos a rezar por él', pero ella no está consciente", fueron las palabras de la hermana de Pelé a ESPN Brasil.

Ahora, según dio a conocer el diario R7 de Brasil, el pasado lunes en horas de la tarde, las hijas de doña Celeste le informaron a su madre sobre el fallecimiento del Rey Pelé.

"Postrada en cama, la madre de Pelé es informada sobre la muerte de su hijo... La revelación solo fue hecha en la noche del lunes, por la hermana de Pelé, María Lucía", finalizó el medio brasileño.", fueron las palabras del medio en mención.

La información se dio a conocer por medio de la presentadora Ana Paula Neves, quien en medio del programa 'Hoje em día' aseguró que tuvo una conversación con una de las hermanas de Pelé, quien fue la encargada de confirmar que doña Celeste ya tenía conocimiento sobre la partida del tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil.

Vale recordar que los hijos de doña Celeste tenían mucho temor por la reacción que podría tener su madre al enterarse del fallecimiento de Pelé, teniendo en cuenta su avanza edad, la cual le podría traer algunos quebrantos de salud por la noticia.

Homenaje en la casa de Pelé

Uno de los momentos más emotivos de la despedida del Rey Pelé fue el momento exacto en el que el carro fúnebre se detiene al frente de la casa de doña Celeste, haciendo que los familiares del astro brasileño tuvieron una emotiva reacción, pues la gente expresó todo el cariño y admiración que le tenían al mejor jugador del mundo.