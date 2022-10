María Fernanda Herazo se coronó en la Copa W25 de Ibagué y se embolsó una millonada

La tenista colombiana María Fernanda Herazo se coronó campeona este domingo de la Copa W25 Ibagué, certamen dotado con una bolsa de premios de 25 mil dólares, puntos para el ranking WTA y el cual se desarrolló en las canchas de arcilla del novedoso Complejo de Tenis de la capital tolimense. En la final, la nacida en Barranquilla, superó por doble 6-3 a la brasileña Gabriela Cé luego de dos horas y 17 minutos.

Un quiebre tempranero por parte de Herazo fue más que suficiente para la resolución del primer set, no sin antes salvar cinco opciones de ruptura. En el segundo set, de nuevo la jugadora cafetera le arrebató el servicio a su contrincante, pero a la altura del sexto game lo recuperó; sin embargo, de nada sirvió, pues ‘mafe’ lejos de venirse abajo, ganó los tres siguientes games para quedarse con la victoria y dicho sea de paso, el título.

“A lo largo de la semana tuve partidos muy difíciles, exigentes a nivel físico; hoy entré a cancha enfocada, sabía que mi rival juega agresiva e intensa. El marcador no refleja lo acontecido, fue un partido muy parejo, cuando ella me quebró, yo me limité a mantener la concentración, ir punto a punto y al final la victoria quedó en mi poder”, fueron las palabras de la jugadora nacional.

En el desarrollo de la semana, Herazo venció a la chilena Fernanda Labraña por 6-4 y 7-5 en primera ronda; después se impuso a la chilena Lena Ruffer por doble 6-4; en cuartos de final su víctima fue la ucraniana Valeriya Strakhova, a quien despachó por 4-6, 6-0 y 6-1; y en semifinales dio cuenta de la argentina Berta Bonardi por doble 6-4.

Sumado a esto, la jugadora de 25 años fue finalista del torneo de dobles, donde formó equipo con la estadounidense Sofia Sewing; en esta especialidad el título fue para las colombianas Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez.

Herazo acumula 14 victorias consecutivas, pues aterrizó en la ‘capital musical de Colombia’ tras coronarse en el W15 Guayaquil (Ecuador) y ganar la medalla de oro en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.