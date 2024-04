Mariajo Uribe volvió a hacer historia para el golf colombiano: conquistó el Women’s NSW Open

Pasaron 13 años para que 'Mariajo' Uribe volviera a conquistar un título profesional. La golfista bumanguesa, de 34 años, conquistó el Women’s NSW Open 2024, un certamen del Ladies European Tour. Con un magnífico birdie en el hoyo 18, la colombiana superó por un golpe a la inglesa Bronte Law.

Uribe empezó el torneo con una gran ronda, de 67 golpes (-5) en el Magenta Shores Golf & Country Club. La santandereana, campeona del U.S. Women's Amateur 2007, mantuvo su envión y en la segunda jornada se hizo con el liderato, luego de entregar una notable tarjeta de 65 impactos y llegar a un total de -12.

Arrancó la ronda final a cuatro golpes de Law, ventaja que se diluyó después de los primeros nueve hoyos. Uribe pasó la ida con 36 golpes (E); mientras que la británica se anotó un magnífico 32 (-4), por lo cual arrancaron la vuelta igualadas. Después de un 'mano a mano' electrizante la paridad se mantuvo hasta el 'tee' del 18.

Uribe demostró toda su experiencia y pegó un drive inmejorable a la mitad del 'fairway'. Su segundo tiro fue una maravilla y se dejó un buen putt para finalizar con birdie. La colombiana, que no ganaba desde el HSBC Brazil Cup 2011, embocó y se quedó con el campeonato.

La golfista nacida en 'la ciudad botina', quien supo ser Top-10 en el U.S. Women's Open 2008 y The Evian Championship 2014, se mostró feliz por lo logrado y va por más. "Hoy, con 34, está cerca del final de su carrera, sueña con París, y este festejo la pone más cerca de hacerlo realidad en la capital francesa", escribió la Federación Colombiana de Golf.

What a shot from @MariaJoUribe into the 18th 🎯#RaiseOurGame | #NSWOpen pic.twitter.com/emtsGNXumo