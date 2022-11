¿Shakira y Piqué? Pareja del fútbol y del espectáculo anunció su reconciliación

La prensa 'rosa' del fútbol se ha sacudido en los últimos meses para informar los pormenores de la mediática ruptura de la relación de Shakira y Piqué, por consecuencia de la infidelidad del exjugador con su ahora novia Clara Chía, una joven española que no hace parte del mundo del espectáculo.

Pero otro conflicto amoroso que ha acaparado la atención y el morbo es el que han vivido Mauro Icardi y Wanda Nara, otra de las parejas con mayor revuelo del balompié europeo y sudamericano. El romance entre ambas personalidades argentinas ha sufrido una fuerte turbulencia desde el año pasado, cuando se conoció que el delantero le fue infiel a su esposa con la actriz y modelo María Eugenia 'china' Suárez.

En adelante, los rumores de una separación de los Icardi Nara empezaron a convertirse en tendencia mundial, pero luego de unos días de especulación, Wanda confirmó que había decidido perdonar a su marido. Mauro también se pronunció en redes sociales y además de reconocer su falta, se comprometió a no volverla a traicionar.

No obstante, a mediados de septiembre y de manera sorpresiva, Wanda Nara confirmó el fin de la relación tras nueve años juntos. Las razones puntuales no fueron especificadas por ninguno de los involucrados, pero lo cierto es que al principio pareció que las cosas entre los dos no terminaron muy bien.

De hecho, a los pocos días de conocerse la noticia, Icardi publicó en redes sociales unas capturas de su conversación de WhatsApp con Wanda, en las que ella le pedía explicaciones de en dónde y con quién estaba, cuando ya habían decidido 'partir cobijas'.

Icardi y Wanda Nara confirman su reconciliación

Pero esta novela está ofreciendo un capítulo más y que nadie esperaba. En su cuenta de Instagram, Mauro Icardi confirmó que se reconcilió con Wanda Nara y volverán a estar juntos, ahora en Estambul, pues el delantero argentino pasó del PSG al Galatasaray en el último periodo de transferencias en Europa.

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo", escribió el futbolista, adjuntando dos fotos con su pareja.

Icardi había dado una pista dos horas antes, cuando subió una historia de Instagram en Doha junto a Wanda, pero sin dar detalles de las razones. Ahora se conoció que este mediático romance tendrá una oportunidad más. ¿Toxicidad o que viva el amor?.

