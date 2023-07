¿Medellín fue perjudicado? Salieron a la luz los audios del VAR en la acción del posible penalti

El miércoles pasado, Independiente Medellín recibió a San Lorenzo en un duelo válido por la ida de la 'repesca' para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Al final, los 'cuervos' triunfaron 0-1 en el Atanasio Girardot, gracias a un solitario gol del paraguayo Adam Bareiro, y llegarán con ventaja al Nuevo Gasómetro. Cuando el partido estaba empatado, el 'poderoso de la montaña' reclamó un posible penalti, el cual no fue sancionado por el árbitro venezolano Alexis Herrera.

Al minuto 17', cuando el DIM atravesaba su mejor etapa en el compromiso, ocurrió una polémica acción en el área del cuadro argentino. David Loaiza cabeceó el balón cerca del punto penalti y su trayectoria fue interrumpida por una evidente mano de Jalil Elías.

Los jugadores del cuadro antioqueño reclamaron penalti y Herrera tuvo una corta conversación con Rafael Traci, encargado del VAR. El juez brasileño discutió la acción con su compatriota José Rocha (AVAR) y convalidaron que la falta que había percibido Herrera, por lo cual no se debía sancionar penalti.

Así fue el diálogo entre los jueces del VAR:

VAR: Posible penal.

Árbitro central: Primero falta. Primero falta y después hay una mano del número 5. Primero falta, hice delay y después hay una mano del 5.

AVAR: Aguarda Alexis, estamos chequeando un posible penal.

VAR: Primero la falta, no quiero Close Up.

AVAR: Chequea posible penal.

AVAR: El cobró falta al defensor, está? Cobró falta al defensor.

VAR: Otra cámara por favor.

VAR: No no muestra... antes.

AVAR: Aguarda Alexis, estamos chequeando.

VAR: Los dos brazos están arriba.

VAR: Ok, está confirmada la falta. Sigue...

¿Cuándo será el partido de vuelta entre DIM y San Lorenzo?

La serie se definirá el próximo miércoles 19 de julio, en el 'Nuevo Gasómetro'. El duelo arrancará a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) y el ganador se verá las caras con San Pablo Fútbol Club.