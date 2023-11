Hincha de Medellín recreó el festejo del padre de Luis Díaz en el clásico contra Nacional: video

El pasado domingo, Independiente Medellín recibió Atlético Nacional para disputar un duelo correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-II. Los dirigidos por Alfredo Arias tuvieron un partido 'redondo' y vencieron a los 'verdolagas' por 2-1. En uno de los goles del DIM, un hincha imitó el imitó el festejo del padre de Luis Díaz y se volvió viral en las redes sociales.

El 'poderoso de la montaña' empezó la edición 331 del clásico paisa con el 'pie derecho'. Al minuto 7', Yairo Moreno mandó un centro al área y Sergio Mosquera tuvo la mala fortuna de convertir en propia puerta. Esta anotación fue celebrada por una parte de la hinchada en el Atanasio Girardot, pues recordemos que se le permitió la entrada a los seguidores de Nacional.

Mosquera, quien no tuvo su mejor actuación, le cometió un penalti a Brayan León al 20'. Wilmar Roldán no percibió la infracción en primera instancia; sin embargo, Leonard Mosquera lo llamó al VAR y se tomó dicha determinación. Dorlan Pabón increpó al árbitro antioqueño, quien no toleró el reclamo y le mostró la tarjeta roja. Edwuin Cetré se encargó del cobro y estrelló el balón contra el palo derecho de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, envuelto en un polémico accidente automovilístico.

León decretó el 2-0 al minuto 27' y le dio tranquilidad al estratega uruguayo. En el segundo tiempo, Daniel Londoño también fue expulsado, por una doble amarilla. Cuando faltaban escasos segundos para que finalizara el encuentro, el brasileño Jader Gentil anotó el descuento.

Hincha de Medellín imitando al padre de Luis Díaz

Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool, fue secuestrado durante 13 días por el ELN. Tras su liberación, pudo reencontrarse con 'Lucho', quien viajó a Barranquilla para disputar el partido entre Colombia y Brasil.

El canterano del Junior fue titular contra la pentacampeona del mundo y fue la gran figura en el Metropolitano. La 'verdeamarela' se había adelantado gracias a un gol tempranero de Gabriel Martinelli. Sin embargo, en el segundo tiempo el guajiro se reportó con un doblete de cabeza y desató la locura en la 'arenosa'. Mane, quien se encontraba en las tribunas del 'coloso de la ciudadela', no pudo contener la alegría y su celebración le dio la vuelta al mundo.

Pues bien, un seguidor del DIM, en compañía de dos amigos, recreó el festejo en el Atanasio Girardot.

Video del festejo del hincha del DIM inspirado en el padre de Luis Díaz