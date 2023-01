Emotivo mensaje de Davison Sánchez al portar por primera vez la cinta de capitán con el Tottenham

Un buen fin de semana para los jugadores colombianos en el exterior: Luis Sinisterra sorprendió a los fanáticos de los ‘Leeds’ con su regreso a las canchas luego de su lesión y lo hizo con gol a bordo, James Rodríguez brilló en Grecia con una asistencia perfecta que culminó en anotación y a Davinson Sánchez le otorgaron la confianza de llevar la capitanía de su equipo en Inglaterra.

En la cuarta ronda de la FA Cup, el técnico italiano Antonio Conte le dio el voto de confianza a Sánchez para portar por primera vez la cinta de capitán en el campo de juego. Y no se equivocó el estratega, el Tottenham respondió como debía ante el Preston con un marcador final de 3-0 y una victoria implacable.

Un partido donde el equipo de Londres demostró su fuerza y contundencia con dos anotaciones de Son Heung-Min y otro tanto del jugador Arnaut Danjuma para sumar el marcador que le dio la victoria y felicidad a su hinchada.

El colombiano ha demostrado estar a la altura del club a pesar de las críticas que ha recibido, por lo tanto, era de esperarse que este gesto le generara gran emoción y así lo confirmó en sus redes sociales.

Por medio de un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter el jugador colombiano compartió: “¡Orgulloso de capitanear al equipo hoy y obtener la victoria con la portería a cero! Gracias a todos los hinchas que viajaron. ¡Come on You Spurs!”.

Proud to captain the team today and get the win with a clean sheet!! Thank you to all the travelling fans #COYS pic.twitter.com/WtP51mV5yB