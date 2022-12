Las mentiras que se dijeron sobre el pueblo catarí, que jugó un gran Mundial

Una de las primeras personas que me ayudó en Catar fue un hombre que a la salida de la estación del Metro no se quedó tranquilo hasta que le enviaron la ubicación exacta de mi hospedaje y me pidió un carro por aplicación. Antes había sido muy amable el agente encargado de controlar la entrada de los visitantes al país. Nada que ver con lo que decían que eran.

Se habían escrito muchas mentiras sobre las autoridades locales. Que los policías eran toscos, incomprensivos y hasta agresivos. Nada que ver con la realidad. La amabilidad y las sonrisas los caracterizan. Claro, deben poner el orden cuando es necesario. Aquí y en casi cualquier parte del mundo es castigable orinar ebrio en el espacio público. Ese suceso, que le ocurrió a un hombre que terminó en una comisaría, se regó por el planeta como un abuso por parte de la Policía.

También era mentira que no se podían utilizar prendas de vestir arriba de la rodilla y que sancionaban a las mujeres que mostraran los hombros. Aquí cada uno se puede vestir como quiera. Los cataríes respetan las costumbres occidentales y esperan que les respeten las prendas árabes. Ellas, con nicab. Ellos, con sus impecables trajes blancos. Sin hacerle daño a nadie.

De hecho, en el mes que completé en este país del Medio Oriente nunca presencié un acto de violencia o de intolerancia por parte de los anfitriones. Solo buscaron intercambio cultural y fueron parte de la enorme pasión por el fútbol con la que llegaron millones de personas aquí, un lugar donde se puede caminar a cualquier hora en las calles, con la seguridad de que nada malo va a pasar.

Y dejaron enseñanzas para siempre, como el cuidado de los animales. La forma de proteger a los gatos. Y de ayudar a quien lo necesitara: con una ubicación exacta o el bus requerido, entre otras maneras. Y en algunas tiendas comerciales ofrecen un té delicioso acompañado de un chocolate y una amena conversación sobre tradiciones, fútbol y orígenes de cada uno.

Aquí se puede ser uno mismo. Simplemente, como en todas partes, hay que respetar las costumbres locales. Entender que suspenden actividades durante el día para orar, que el consumo de alcohol es únicamente en los lugares designados para ello y que son un pueblo digno que nada tiene que ver con la polémica sobre la designación de su país como anfitrión de la Copa del Mundo. El pueblo catarí la jugó estupendamente.

Por: @SebasArenas10