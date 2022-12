Messi se despachó contra Canelo Álvarez por polémica con camiseta mexicana

La Argentina de Lionel Messi se clasificó finalmente a los octavos de final de la Copa del Mundo Catar 2022 y el capitán fue el encargado de rendir declaraciones en zona mixta tras finalizar el encuentro que terminó en victoria 2-0 frente a Polonia.

El astro argentino habló de lo que fue el partido, su penal errado y lo que será la llave de octavos frente a Australia, seleccionado inferior sobre el papel. Sin embargo, el ‘10’ rosarino no quiso desaprovechar la oportunidad en los micrófonos para dar su punto de vista de la gran polémica que se formó en las últimas horas con Canelo Álvarez, boxeador mexicano que lo amenazó públicamente luego de difundir un video en el que supuestamente el argentino estaba pateando la camiseta de México.

Tras algunas horas llenas de discusiones entre aficionados mexicanos y argentinos en redes sociales, el futbolista del PSG quiso acabar con toda polémica y aseguró en zona mixta que: “Ahí vi que él salió a (disculparse) ... Creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario. Pasa después de un partido el dejar la camiseta ahí. No hay más. Es más, ni creo que tengo que pedir perdón porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí. No pasa nada”, dijo el ‘10’ en medio de una sonrisa.

Finalmente Messi habló sobre toda la controversia con el @Canelo y estas fueron sus palabras 📣 📝



¿Estás de acuerdo con el argentino? 🤔 🤷🏽‍♂️



Tema cerrado ✌🏼 🇲🇽 🇦🇷 pic.twitter.com/wTou6Wr7iJ — Frases de Boxeo (@FDBplus) December 1, 2022

Messi no marcó este miércoles y además falló un penal en los últimos minutos de la primera parte, con el marcador 0-0.

"Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido", añadió.

En el partido ante Polonia, Messi escribió además otra línea en su larga lista de récords y logros para la historia: se convirtió en el jugador argentino con más partidos disputados en Mundiales, con 22, dejando atrás la igualdad a 21 que tenía con Diego Maradona desde el pasado sábado.

"Me enteré recién, no sabía. Una alegría de poder seguir consiguiendo este tipo de marcas, de récords, qué sé yo. Diego estaría muy feliz porque siempre me mostró mucho cariño y siempre se puso contento por todas las cosas lindas que me pasaron", sonrió.