Messi firmó un acuerdo y tendrá su propia serie animada

Lionel Messi ya no jugará solamente en las canchas de fútbol, también lo hará en los videojuegos. El astro argentino tendrá su propia serie de animación hecha para niños, jóvenes y adultos, en donde se podrá ver a Messi cuando era niño superando obstáculos de su vida mediante un videojuego.

Esta serie de animación será desarrollada por la productora Sony Music Entertainment Premium Content en sociedad con la empresa ‘Leo Messi Management’. La serie estará disponible en inglés, español y más idiomas.

El futbolista reveló que una de las motivaciones para crear esta serie fueron sus hijos, ya que son fans de las series animadas.

Según informó Fernando Cabral, vicepresidente ejecutivo de la organización encargada del proyecto: “es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con uno de los mejores atletas de la historia. Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo”.

Aún se desconocen detalles en el desarrollo de la distribución de la serie, plataformas para verla y fecha de estreno. La compañía mencionó que contará con una música original de artistas y compositores de Sony.

“Desde que era un niño, siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y a los niños” expresó.

Con este proyecto, Lionel Messi sumaría otro proyecto con reconocidas productoras, luego de haber sido protagonista en el documental Sean Eternos: Campeones de América para Netflix y Selección Argentina: la serie para Prime Video.