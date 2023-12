River Plate tomó contundente decisión sobre el futuro de Miguel Ángel Borja

River Plate ya comienza a pensar en lo que será la temporada 2024. Luego de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones, las directivas del equipo millonarios han mostrado su preocupación por los jugadores que podrían salir el equipo, puesto que en la actualidad ya se ha confirmado la salida de Nicolás De las Cruz y Enzo Pérez.

Uno de los jugadores que también podría salir del club argentino sería Miguel Ángel Borja, puesto que el entorno del jugador estaría buscando equipo donde el delantero tenga un poco más continuidad, ya que durante la presente temporada el cordobés no tuvo muchos minutos en el equipo de Demichelis.

Lea también: Luis Muriel es pretendido por un grande de Argentina para disputar Copa Libertadores

Miguel Ángel Borja continuaría en River Plate

Sin embargo, a pesar del interés de varios equipos, entre ellos Racing, las directivas del club tomaron contundente decisión en el futuro de Miguel Ángel Borja, puesto que todo parece indicar que no lo dejarían salir del club en este mercado de fichajes, ya que Salomón Rondón tendría una inminente salida del equipo de la ‘Banda Cruzada’.

Según dio a conocer la cuenta de TyC Sports, Miguel Ángel Borja seguirá la próxima temporada en River Plate, puesto que la dirigencia del club no quiere que el delantero salga de la plantilla, por el hecho de que sería el hombre referente en el frente de ataque para la próxima temporada.

“En River tomaron la decisión de que no se marchará en este mercado de pases. Pese a que perdió terreno en el once de la banda, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club porque Salomón Rondón comunicó que quiere marcharse”, aseguró TyC Sports sobre el futuro de Miguel Ángel Borja.

⚪🔴🇨🇴 LA POSTURA DEL MILLONARIO CON BORJA ANTE EL INTERÉS DE RACING



El delantero colombiano es el apuntado por Gustavo Costas para la Academia, pero en River tomaron la decisión de que no se marchará en este mercado de pases. El ex Palmeiras tiene vínculo con la institución… pic.twitter.com/ce4FzWWAIo — TyC Sports (@TyCSports) December 25, 2023

Tras la decisión de las directivas de River Plate, Miguel Ángel Borja aleja las posibilidades de marcharse del conjunto argentino, aunque tocaría esperar en pretemporada si Martín Demichelis está conforme con el jugador colombiano o no.

Estadísticas de Miguel Ángel Borja

La última temporada para Miguel Ángel Borja no para nada positiva, teniendo en cuenta que el delantero no recibió la confianza necesaria de Demichelis, quien prefería a Rondó y Beltrán por encima del jugador de la Selección Colombia. Durante el 2023, Borja logró disputar 40 partidos, pero tan solo 18 pudo estar desde el inicio.