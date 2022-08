¡Vuelve a competencia! Astana levantó suspensión a Miguel Ángel López

Comienzan a llegar buenas noticias para Miguel Ángel López, pues luego del escándalo desatado en las últimas semanas, el colombiano fue reintegrado a sus actividades con el Astana, pues todo parece indicar que lo ocurrido en el aeropuerto de Madrid fue un proceso de rutina y que no estaría siendo investigado por el caso del médico Marcos Maynar.

El equipo Astana levantó este lunes la suspensión que le había impuesto al ciclista colombiano Miguel Ángel López después de que la guardia civil española le realizara un control de equipaje a su llegada al aeropuerto de Madrid a finales de julio.

En un comunicado enviado a la AFP, el equipo kazajo explica que "ante la ausencia de cualquier hallazgo por parte de las autoridades españolas o de la UCI (Unión Ciclista Internacional)", la formación "no está en posición de continuar con la suspensión o de seguir privando al corredor de sus derechos contractuales".

Por lo anterior, el Astana publicó en su comunicado que "Miguel Ángel López está, por tanto, provisionalmente reintegrado" y podrá continuar su preparación para la Vuelta a Burgos y la Vuelta España, siendo esta el objetivo del pedalista cafetero.

🇨🇴 STATEMENT: @SupermanlopezN



Based on the information received, Astana Qazaqstan Team was advised that in the absence of any finding by either the Spanish authorities or the UCI, it was not in a position to continue the suspension.



Full text: https://t.co/CmtdySvewk pic.twitter.com/6wBUzkaoeK