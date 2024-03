Continúa la preocupación en Millonarios previo al juego contra Equidad Seguros: novedades

Para nadie es un secreto que la mala racha que está viviendo Millonarios tiene a todos sus aficionados preocupados, pues el equipo de Alberto Gamero ya suma más de tres partidos sin poder obtener la victoria, dejando escapar puntos importantes que le podrían ayudar a la clasificación a la siguiente ronda del fútbol colombiano.

Este fin de semana, Millonarios tendrá una nueva posibilidad de reivindicarse con su hinchada, pues el conjunto de Alberto Gamero recibirá en condición de local a Equidad Seguros, el único equipo invicto del torneo local y que será juez del cuadro azul para salir de la mala racha o hundirlo en la crisis.

Novedades de Millonarios para el juego contra Equidad

Para este compromiso que se va a disputar el sábado 2 de marzo, el equipo de Alberto Gamero no tendrá muchas novedades en comparación al juego que disputó contra el Once Caldas, pues todo parece indicar que Danovis Banguero no se alcanzó a recuperar de la lesión que lo ha alejado de las canchas, haciendo que la posición de lateral izquierdo se convierta en un dolor de cabeza para Alberto Gamero.

Otra de las novedades que podría tener Millonarios sería el ingreso de Larry Vásquez a la nómina de convocados, pues el volante estuvo ausente en el compromiso contra el Once Caldas por decisión técnica, sorprendiendo a todos los aficionados del conjunto azul, pues el cucuteño es uno de los poco jugadores que ha mostrado un gran rendimiento en la presente temporada.

Además de los jugadores mencionados, Jorge Arias también será baja para este compromiso contra Equidad Seguros, pues el defensa sufrió un fuerte golpe en el tobillo en el juego contra Patriotas, haciendo que se sume un nuevo jugador a enfermería azul, pues vale recordar que Millonarios ha tenido bastantes jugadores lesionados.

Millonarios confirmó la operación de Omar Bertel

Mientras los jugadores disponibles culminan detalles para lo que será el compromiso contra Equidad, el departamento médico del conjunto azul confirmó que Omar Bertel, jugador que salió lesionado en el juego contra Águilas Doradas, fue operado con éxito y comenzó su proceso de recuperación.

“Millonarios FC informa que el jugador Omar Bertel fue operado, en la noche del pasado 28 de febrero, de su lesión del tendón de Aquiles. El procedimiento se realizó sin complicaciones. La incapacidad del lateral se estima que será de 8 meses”, aseguró el club.