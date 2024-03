Hinchada de Millonarios se comportó a la altura: reacción de Gamero y Vargas tras el gesto

La crisis de Millonarios en la presente temporada continúa. El equipo de Alberto Gamero obtuvo una nueva derrota a manos de La Equidad en el estadio El Campín, comenzando a complicar lo que será su clasificación a la siguiente ronda del fútbol colombiano, ya que ha perdido puntos relevantes para llegar a la fiesta de mitad de año.

Ante la derrota sufrida en el gramado del estadio El Campín, Alberto Gamero, entrenador del cuadro capitalino, se refirió a la reacción de la hinchada, que en esta oportunidad tomó la decisión de alentar durante los 90 minutos y darle una voz de apoyo en este momento de crisis a todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Alberto Gamero se pronunció sobre la reacción de la hinchada

“Hoy manifiesto la alegría interna, el agradecimiento a toda esta hinchada que vino a alentar y apoyar, aun después del resultado, a mí y a mis jugadores. La interna de este equipo es fuerte, y sé que esa motivación de los fanáticos nos ayuda a seguir trabajando cada vez más para llegar a los resultados esperados”, aseguró Alberto Gamero.

Además, Alberto Gamero se pronunció sobre lo acontecido en el gramado del estadio El Campín, dejando claro que se cometieron errores que serán evaluados para corregir y levantar cabeza para lo que será el compromiso contra Jaguares.

“Hay cosas por revisar. Hoy nos metimos dos goles nosotros ante un gran rival. Lo que teníamos que hacer en el arco contrario no lo hicimos. Esto hay que tomarlo con paciencia. El equipo está fuerte y vamos a pelear para eso… Enfrentamos al equipo que menos goles le han hecho en el torneo. No fueron tantas como en otros partidos, pero creamos opciones de gol”, añadió.

Juan Pablo Vargas habló de la hinchada de Millonarios

Otro de los jugadores que se pronunció sobre lo acontecido con la hinchada de Millonarios fue Juan Pablo Vargas, quien en conversaciones con Noticias RCN reconoció el gran apoyo de los aficionados, dejando claro que esa voz de aliento es fundamental para salir de la difícil situación deportiva.

“La hinchada de Millonarios es impresionante. Nosotros no esperábamos que un día como hoy nos aplaudieran de esa manera al salir de la cancha (…) No sabemos lo que es la hinchada, pero en un momento así no esperábamos eso, hicimos el comentario dentro del camerino y siento que le debemos eso a los aficionados”, aseguró el defensa central de Millonarios.

