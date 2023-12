Millonarios ya tendría plan B para la posición de lateral izquierdo: llegaría desde Ibagué

Las directivas de Millonarios no quieren perder tiempo en la temporada de fichajes, pues son conscientes que las negociaciones durante esta época del año tienen varias complicaciones y no quieren tener sorpresas al inicio de la temporada, motivo por el cual comienzan a mirar posibles reemplazos de los refuerzos que no se pudieron dar.

Una de las preocupaciones de las directivas de Millonarios es la dificultad en contratar un lateral izquierdo, pues Danovis Banguero, quien era la primera opción para Alberto Gamero, está bastante complicado y todo parece indicar que su llegada a la capital de la República tendría muchas dificultades.

Nicolás Giraldo, una de las alternativas de Millonarios

Ante la dificultad de contratar a Danovis Banguero, las directivas de Millonarios ya tendrían un plan B, pues según dio a conocer Andrea Guerrero, periodista de Noticias RCN, Nicolás Giraldo sería una de las posibilidades de Alberto Gamero para reforzar la zona izquierda del equipo para la Copa Libertadores y torneos nacionales.

“Nicolás Giraldo es la otra opción que maneja Millonarios para ser lateral izquierdo. Danovis Banguero sigue siendo pretendido por el club”, fueron las palabras de Guillermo Arango en su cuenta de X con la información suministrada de Andrea Guerrero.

🚨 𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔́𝗦 𝗚𝗜𝗥𝗔𝗟𝗗𝗢 (𝟯𝟬) es la otra opción que maneja @MillosFCoficial para ser lateral izquierdo. Danovis Banguero sigue siendo pretendido por el club.



📰 @AndreaGuerreroQ pic.twitter.com/6phtzTpXeg — Guillermo Arango (@guilloarango) December 20, 2023

Vale mencionar que la llegada de Nicolás Giraldo sería como agente libre, puesto que el lateral izquierdo no ha llegado a un acuerdo para extender su vínculo con el Deportes Tolima y todo parece indicar que sería una nueva baja para el equipo de David González.

Millonarios insiste en Danovis Banguero

Ante la información de Nicolás Giraldo, NoticiasRCN.com pudo conocer con el entorno de Danovis Banguero tienen la esperanza de que la negociación se pueda dar, pues vale recordar que todo dependerá de la decisión de la dirigencia de Águilas Doradas, pues el lateral tiene contrato seis meses más con el equipo antioqueño.

Millonarios tendría listo sus primeros tres refuerzos

Mientras tratan de cerrar el lateral izquierdo, el departamento de comunicaciones de Millonarios estaría próximo a anunciar a Diego Novoa, Delvin Alfonzo y Santiago Giordana como nuevas contrataciones del club para el 2024.

Vale mencionar que los tres jugadores estarían muy cerca de cerrar su acuerdo con el club y presentarían exámenes médicos en los próximos días para ser anunciados por Millonarios oficialmente.

