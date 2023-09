“Estoy pendiente de las fechas FIFA para saber cuándo puedo jugar”: Juan Moreno

Luego de la fecha de Eliminatorias en la ciudad de Barranquilla, los aficionados del fútbol colombiano cambian el chip y se comienzan a concentrar en lo que será la fecha de clásicos del balompié nacional, dejando el juego entre Millonarios e Independiente Santa Fe como uno de los más atractivos de la jornada 10 del FPC.

Previo al clásico capitalino, Juan Moreno, guardameta del equipo azul, habló de lo que representa personalmente volver a defender la portería de Millonarios en una nueva edición del clásico en Bogotá, teniendo en cuenta la ausencia de Álvaro Montero, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia.

“La responsabilidad siempre está. Desde que nos ponemos la camiseta de Millonarios, sea contra Santa Fe, Huila o Bucaramanga, el que sea, la responsabilidad siempre la tenemos. Es un motivo de felicidad jugar en Millonarios. Sé que será un partido complicado, pero cuento con la confianza del cuerpo técnico, los compañeros y la mía. Afortunadamente en lo que va del año no he perdido. Las rachas buenas y malas terminan, esperamos el domingo sacar un buen resultado y seguir sumando”, aseguró el guardameta antioqueño.

Además, dejó claro que a medida que va teniendo continuidad en los partidos se le van perdiendo el nerviosismo, pues afirmó que los juegos que ha tenido en el arco bogotano han hecho que aprenda a manejar este tipo de acciones.

“Uno a medida que pasa el tiempo va controlando esas emociones. Para mí esos dos partidos del semestre pasado fueron muy importantes, pero ya los dejé atrás. Aunque crecí un montón, me recuerda que vamos a hacer las cosas bien. El partido del domingo no será nada fácil, la gente lo quiere ganar. Hemos estado preparando el duelo, fue una semana valioso para afrontarlo y ojalá los tres puntos sean nuestros”, aseguró Juan Moreno.

Por otro lado, Juan Moreno se refirió a las virtudes que tiene Independiente Santa Fe, dejando claro que para Millonarios solo sirven sumar tres puntos, puesto que es crucial seguir escalando en la tabla de posiciones.

“Santa Fe es un equipo muy fuerte por las bandas. Pudimos ver el partido contra Cali, que fue un duelo enredado, pero ellos con jugadores muy rápidos, eso lo hemos tratado de trabajar entre semana. Santa Fe está mejor en la tabla y para ellos es más valioso sumar un punto, por lo que desde el primer minuto iremos a buscar el resultado”, añadió el arquero de Millonarios

Juan Moreno y su calendario con el de fechas FIFA

Por último, el jugador de Millonarios se refirió al calendario de la Selección Colombia, puesto que es consciente que en esas fechas es cuándo tiene oportunidades de atajar, teniendo en cuenta que Montero es uno de los jugadores que casi siempre es llamado para vestir la camiseta del equipo nacional.

“Siempre estoy al tanto de la Selección porque Álvaro (Montero) casi siempre es el que juega. La idea es prepararnos porque nunca se sabe cuándo te puede tocar. Más o menos tengo claras las fechas FIFA, que es cuando sé que me toca jugar. Lo he dicho un montón de veces, a pesar de que uno tenga la oportunidad de jugar muchas veces, no me preparo para un partido sino para mi carrera. Eso me ha llevado a mantener mi regularidad, a rendir y cuando el equipo me ha necesitado he tratado de responder”, finalizó Juan Moreno.