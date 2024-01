Millonarios presentó a su nuevo refuerzo para el 2024: inesperado anuncio previo a la final

Durante este mercado de fichajes, Millonarios ha sido uno de los equipos que más ha dejado de que hablar en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que son muchos los nombres de jugadores que se han acercado a las oficinas del conjunto bogotano, desatando un sinfín de comentarios entre todos los seguidores.

Ante los diferentes rumores que se han dado a conocer en las redes sociales y medios de comunicación, Millonarios sorprendió a todos sus seguidores con un importante fichaje previo a la final de la Superliga contra el Junior de Barranquilla, ilusionando de una u otra manera a todos los seguidores del conjunto bogotano.

Millonarios presentó a su nuevo refuerzo en el 2024

Por medio de una rueda de prensa y en sus diferentes plataformas digitales, Millonarios dio a conocer que tendrá un nuevo patrocinador, quien estará presente en las mangas de la camiseta oficial del equipo durante el 2024 hasta el 2026, y el cual ayudará financieramente a los objetivos del club durante los próximos años.

“TerraWind bienvenido a la Familia Azul”, fueron las palabras de Millonarios a su nuevo refuerzo el 2024, el cual tendría pensando en un futuro tener alguna conexión del conjunto bogotano, quienes se han caracterizado por acompañar al club en cualquier estadio que vaya a disputar un compromiso.

¡TerraWind bienvenido a la Familia Azul! 🤝⚽️💙🔥



▶️ Mira ya la Rueda de Prensa en vivo en https://t.co/LzJpmmzT7J#SiempreContigo#ViajaSeguroTW pic.twitter.com/YZbE30mHCL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 16, 2024

Vale mencionar que TerraWind es una empresa que se caracteriza en seguros de vida para viajes al exterior y que ha tomado fuerza durante los últimos años no solo en territorio colombiano, sino en gran parte del mundo.

Santiago Giordana habló de su llegada a Millonarios

En su presentación en el conjunto bogotano, Santiago Giordana, delantero argentino, habló de sus características y de lo que estaría llegando a su llegada al conjunto bogotano, dejando claro que dará todo para entregarle alegrías a todos los aficionados del conjunto azul.

“Soy una persona muy humilde, trabajadora y que va a dejar siempre lo mejor para lo que necesite el equipo. Siempre dije que mi sueño era jugar en un grande, desde el momento que me llamaron no lo dudé y gracias a Dios se dio todo para venir (…) Todo ha sido perfecto, me han recibido de la mejor manera. Para uno que viene de afuera, de otro país, y que lo reciban así, es un plus para uno. A la hinchada le digo que esté tranquila, voy a dar lo mejor de mí, así como lo va a hacer el equipo para lograr grandes cosas”, agregó el delantero de Millonarios.