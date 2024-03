Tensión en El Campín: Hinchas del Cali fueron descubiertos en tribuna de Millonarios

Millonarios igualó 1-1 ante Deportivo Cali en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay, en lo que fue un resultado que poco y nada le sirve a ambas escuadras.

Millonarios no pudo ante Deportivo Cali en El Campín

El primer gol del encuentro lo anotó Daniel Cataño al minuto 58’, pero la felicidad duró solo tres minutos, pues el Deportivo Cali igualó el encuentro al 61’ por medio de Jéfferson Díaz que celebró tras un cabezazo.

El compromiso terminó 1-1 y estuvo bastante tenso dentro y fuera del campo. Al finalizar el juego, en el tiempo de adición, Diego Novoa protagonizó una jugada que por poco termina en penalti para el ‘Azucarero’ luego de que intentara golpear a Andrey Estupiñán dentro del área.

Nicolás Gallo, juez central, no revisó el VAR, por lo que la polémica se quedó para la parte externa. Este no fue el único acontecimiento polémico del juego; mientras transcurría el compromiso, algunos hinchas del ‘Albiazul’ ingresaron al terreno de juego para agredir a aficionados del Cali.

Hinchas del Cali se infiltraron entre la barra de Millonarios.

En la tribuna oriental, algunos hinchas del Cali fueron reconocidos por la afición 'Albiazul'. Los, sujetos, al percatarse que los habían descubierto, saltaron al terreno de juego para entregarse a la Policía.

No obstante, esto no fue suficiente para ellos; algunos hinchas de Millonarios saltaron las gradas para golpearlos. Hay varios videos rondando en redes sociales donde se evidencia este lamentable hecho en el estadio. Por fortuna, esto no pasó a mayores y se pudo controlar a tiempo.



A esta hora se presentan desórdenes en las tribunas del Nemesio Camacho 'El Campín' debido a presencia de hinchas de Deportivo Cali camuflados en la tribuna oriental, ya fueron retirados del escenario.



✏️KG pic.twitter.com/NmGy1zelGy — Deporte Total Cali (@DeporteTotalFM) March 23, 2024

Nuevamente violencia en El Campin. De forma violenta los hinchas de @MillosFCoficial obligaron a hinchas del @AsoDeporCali abandonar el estadio capitalino.



A lo largo de la semana se informó que no había ingreso a la hinchada visitante. pic.twitter.com/eb8piD2IzO — Camilo Zabaleta (@camilozabaleta) March 23, 2024

En los últimos días, algunos partidos se han visto afectado por los comportamientos de los hinchas en los más recientes juegos como el de Santa Fe vs. Tolima; Calo vs. Patriotas en Palmaseca.