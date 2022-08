¿Diferencias solucionadas? 'Teo' Gutiérrez fue convocado para enfrentar a Millonarios

Deportivo Cali vive un momento crítico en lo deportivo, es último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y nada que levanta cabeza, por eso es que el partido de este sábado genera mucho nerviosismo en la previa ya que enfrenta al líder Millonarios.

La semana para el 'azucarero' ha sido caótica desde muchos ángulos. Primero, perdió 0-3 en casa con Envigado y luego se prendió el ventilador por una supuesta pelea entre Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez y que llevó a que el jugador no fuera convocado para dicho compromiso.

En un principio se había mencionado que la ausencia del delantero había sido porque no estaba a tono en lo físico, a diferencia de sus compañeros. Luego, también se manejó la versión de que el jugador había salido de viaje con permiso del club por un asunto familiar delicado, pero no regresó a tiempo.

Todo indica que este último caso fue lo que en realidad sucedió, pues en Caracol Radio, el nuevo presidente del Deportivo Cali aseguró que hubo falta de comunicación entre Candelo y Gutiérrez a la hora de hablar de la vuelta de éste último.

“Simplemente, hubo una mala información entre ellos. ‘Teo’ salió de viaje, no alcanzó a regresar la noche que debía regresar y hasta donde tengo entendido, le escribió al profe Mayer como a las 10:30 P.M. Él es una persona que está en el campo de entreno desde las 5:30 A.M., por ende, se acuesta muy temprano y no lo vio”, aseguró Luis Fernando Mena.

¿Fin del pleito? Pues parece que la polémica podría acabar y las diferencias entre Mayer y 'Teo' se habrían solucionado, pues aunque el DT no ha confirmado la lista de citados para el encuentro de este sábado en El Campín, el mismo Mena anunció que "Teófilo va ser convocado para el partido con Millonarios".

El del sábado será un partido trascendental para el Deportivo Cali ya que busca salir del fondo de la tabla, en la que apenas suma un punto tras cuatro fechas disputadas.