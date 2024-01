🚨 EN VIVO 🚨 Millonarios vs. Independiente Medellín, primera fecha del fútbol colombiano

Millonarios e Independiente Medellín abrirán el telón de lo que será la jornada dominical del fútbol profesional colombiano, en donde ambos equipos buscarán iniciar con pie derecho lo que será el rentado nacional en su versión 2024 y comenzar a ilusionar a todos sus aficionados con una nueva estrella.

Millonarios buscará mejorar su presentación de lo que fue el primer partido de la Superliga contra Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano, en donde lastimosamente, salió derrotado por la mínima diferencia y dejó preocupación entre sus aficionados, quienes piden a gritos la llegada un extremo al equipo de Alberto Gamero.

Por su parte, Independiente Medellín tendrá su primer juego en el 2024, luego de lo que fue la final contra el Junior de Barranquilla en el torneo pasado. El poderoso buscará acercar a sus hinchas, quienes quedaron decepcionados por perder la séptima estrella y ver que el equipo no se ha reforzado de la mejor manera para este campeonato.

Novedades de Millonarios e Independiente Medellín

La principal novedad para el equipo de Alberto Gamero será en la zona defensiva, pues por primera vez Delvin Alfonso y Danovis Banguero tendrán su primer contacto con la hinchada de Millonarios, además de Santiago Giordana, quien se espera que tenga algunos minutos en el juego entre embajadores y poderosos.

Mientras tanto, se espera que el Independiente Medellín tenga en el once titular a Chaux, José Aja, Pablo Lima y Jhon Velásquez, jugadores que llegaron para reforzar la escuadra poderosa y que fueron pedidos expreso de Alfredo Arias, quien a pesar de perder el título continúa al frente del equipo antioqueño.

Cabe mencionar que Baldomero Perlaza, nuevo jugador del Independiente Medellín, no fue convocado para este encuentro, teniendo en cuenta que el jugador no estuvo en la pretemporada del equipo y no estaría en óptimas condiciones para disputar un partido oficial.

Último encuentro de Millonarios vs. Medellín en el Campín

El último juego que disputaron embajadores y poderosos en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue el pasado 26 de noviembre. En esa oportunidad, el equipo dirigido por Alberto Gamero venció al poderoso por la mínima diferencia con un gol de Larry Vásquez.