La admiración de José Mourinho por un legendario jugador colombiano

Uno de los entrenadores más laureados en la historia del fútbol, y que continúa siendo un referente de la dirección técnica en la actualidad, es José Mourinho. El portugués dirige a la Roma de Italia, donde completa su segunda temporada al frente del conjunto 'gialorosso'.

A lo largo de su carrera, Mourinho ha ganado 21 títulos nacionales, cinco internacionales, entre los que destacan dos Champions League obtenidas con el Porto y el Inter de Milán.

En varios de sus equipos, Mourinho ha tenido la oportunidad de dirigir algunos jugadores colombianos como Falcao García, Davinson Sánchez e Iván Ramiro Córdoba.

Respecto a este último, Mourinho siempre le tuvo una profunda admiración por el profesionalismo que lo caracterizó, así como la trayectoria del central, quien en su momento llegó a ser uno de los capitanes del Inter de Milán, así como el capitán de la Selección Colombia.

El respeto de Mourinho por Córdoba

El defensor colombiano estuvo en el equipo italiano desde 1999 hasta el 2011. Mourinho llegó al Inter en el 2008, y en ese momento tuvo bajo su batuta a Córdoba. A pesar de que en aquel entonces el defensor ya era un jugador veterano y de experiencia, Mourinho siempre supo la importancia de este para el plantel.

Mourinho peleó a capa y espada para mantener a Iván Córdoba en el Inter de Milán para la temporada 2009-2010, y fue ese año que consiguió ganar el triplete (liga, copa y Champions League) con el equipo italiano, con el colombiano siendo una figura fundamental en el camerino por su experiencia y liderazgo.

El propio Córdoba contó que el presidente del Inter en aquel entonces no le permitió irse del equipo porque "Mourinho lo hubiera liquidado"

"En 2010, antes de ganar todo. Casi no jugaba. Mancini había llegado al Manchester City y me llamó, que me quería allá. Hablé con el presidente de Inter y le conté. Él me dijo: 'Iván, si fuera por mí te dejo ir, pero Mourinho me liquida, él tiene buen concepto de vos, dice que eres un gran profesional, que sos un ejemplo. Te pido que te quedes'", relató Córdoba en una reciente entrevista.