¿Un nuevo soltero? Aficionado mexicano se gastó el dinero de su boda para ir al Mundial de Catar

La afición por el fútbol hace que la gente llegue a límites, pues un aficionado mexicano se gastó los ahorros que tenía para su boda para poder ir a Catar y vivir la cita mundialista junto a la Selección de México, haciendo que su historia sea viral en las redes sociales, pues el hombre dejó un particular mensaje a su prometida.

Por medio de una entrevista con el diario Marca de México, el hombre contó su experiencia en Catar, donde muestra un letrero diciéndole a su novia que la boda se tiene que aplazar, pues durante su estadía en el país de Medio Oriente se gastó los dineros que había ahorrado para la boda.

“Amor, me gasté todo el $$ (dinero) de la boda, llegando a México, te lo explico”, decía el letrero que el aficionado tenía colgado en su cuello.

En medio de la entrevista, el aficionado mexicano explicó que la vida en Catar es bastante cara y por tal motivo el dinero que llevó no le alcanzó para poder sobrevivir, haciendo que tuviera que sacar de los ahorros de su boda para poder comer y tomarse unas cervecitas durante la cita mundialista.

“El próximo año tenía programada mi boda, tenía muchos ahorros… como aquí todo está muy caro, pues ya me he gastado mucho dinero”, agregó el aficionado.

A pesar de estar un poco preocupado por lo que le diga su prometida, el fanático afirmó que se ha disfrutado la Copa del Mundo al máximo, asegurando que su promesa de casarse se mantendrá vigente, pero que será en un tiempo más largo del que estaba estipulado.

“Yo solo espero que mi mujer me comprenda, que al final no me vaya a mandar a la jodida. El amor sigue y ahí seguimos”, afirmó el hincha mexicano.

¿Cuándo será la boda del hincha?

Por último, el hincha mexicano, que no quiso revelar su nombre, afirmó que la boda se iba a desarrollar en el mes de marzo del próximo año, pero con el dinero que se gastó se tendrá que correr algunos meses y será en el mes de diciembre del 2023. Además, expreso que su novia lo deja por cumplir un “sueño”, es porque realmente no lo ama.