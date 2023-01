¿Cuándo volverá a correr y en qué equipo? Lo que viene para Nairo Quintana

Nairo Quintana apagó la bomba que estaba apunto de explotar. En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de miércoles en Bogotá, el boyacense le dio la vuelta a los rumores que circularon durante la semana y confirmó que seguirá compitiendo en el ciclismo profesional.

Con mucha vehemencia y seguridad, Nairo dio la noticia con un comunicado escrito a puño y letra y hasta con el alma, hablando del amor que le tiene al ciclismo y que como ha ocurrido en las cientos de batallas que ha tenido, no tirará la toalla y seguirá luchando por limpiar su nombre y su reputación, pero encima de una bicicleta.

"Seguiré montado en el caballito de acero para escribir más títulos del ciclismo colombiano”, dijo sobre el final de su comunicado y con una emoción que le brotaba del pecho.

La continuidad de Nairo Quintana abre la persiana de una nueva novela en su carrera y es en qué equipo correrá este año luego de salir del Árkea Samsic a finales de 2022 por el escándalo que ocasionó el resultado positivo en tramadol. Además, esa misma situación es la que le estaría cerrando la puerta en equipos World Tour (primera categoría), pero el pedalista colombiano seguirá tocando oportunidades para demostrar su honestidad y su enorme calidad.

¿En qué equipo correrá Nairo Quintana en 2023?

Según confirmó en la atención a medios, Quintana viajará a Europa a inicios de febrero para dialogar con algunos equipos que se han mostrado interesados en sus servicios. Su prioridad será uno del World Tour, pero también escuchará otras propuestas que le permitan continuar pedaleando al máximo nivel y tener revancha de este duro huracán.

Nairo reveló que después de haber salido del Arkéa tenía conversaciones con algunas escuadras importantes, pero esos acercamientos se disiparon cuando se confirmó el fallo del TAS en noviembre en el que ratifica el positivo por tramadol durante el Tour de Francia 2022.

¿Cuándo volverá Nairo a la competencia?

Esto también demorará el regreso a la carretera para Nairo Quintana, pues aunque ha estado entrenando y ayudando a entrenar a otros jóvenes talentos, confesó que no se siente en forma física para correr y que por ahora su mente está puesta en resolver su futuro inmediato en lo deportivo, motivo por el cual declinó su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta que se disputarán en Bucaramanga del 2 al 5 de febrero y que contará con un cartel estelar en el que estarán Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Daniel Martínez y más.

“No lo tengo previsto. Voy a ser sincero, como siempre lo he sido, he pasado por algunos problemas de salud. Hablé con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. La intención era haber estado, pero no estaré”, declaró.