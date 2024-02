¿Nueva polémica? El positivo que dio Nairo Quintana y que lo perjudicó en Tour Colombia

No se debe de haber temor cuando se dice que Nairo Quintana es el ciclista colombiano que mayor expectativa genera para esta temporada. Su regreso tras más de un año de ausencia tiene al mundo de ciclismo con muchas ansias de ver en qué estado de forma está y para qué puede competir en este 2024.

El objetivo de tener un regreso a tope no comenzó como Nairo y el Movistar lo esperaban. Aunque había mucha emoción por el hecho de que el boyacense empezara el calendario corriendo en el Tour Colombia, su desempeño no fue el mejor. Terminó en la casilla 21 de la clasificación general y no peleó ninguna etapa.

A todos los seguidores del ciclismo se les hizo extraño este pobre rendimiento de Quintana, por lo que las noticias al respecto no tardaron en llegar. De acuerdo al portal especializado Cyclingnews, el nivel del colombiano sí es optimo y lo mostrado en el Tour Colombia fue el impacto de una gripa que lo perjudicó justo sobre esos días de la competencia, pero que superado eso, no habrá de qué preocuparse para ver en una mejor versión al 'cóndor'.

Nairo Quintana dio positivo para Covid-19

Sin embargo, la verdad salió a la luz y lo que afectó a Nairo no fue una simple gripa, sino un virus más complejo. Semana reveló que de acuerdo a fuentes bastante cercanas al ciclista, se confirmó en las últimas horas que dio positivo para Covid-19. El contagio se dio a raíz de la multitud de personas que lo han rodeado en el país, primero en los Campeonatos Nacionales e Ruta y luego en el Tour Colombia.

El mismo medio añadió que Quintana "se encuentra bien de salud" y descansando para recuperarse lo más rápido posible y volver en las mejores condiciones para continuar de manera normal su calendario de competencias con el Movistar.

Siguiente carrera de Nairo Quintana

La próxima carrera de Nairo Quintana será el O Gran Camiño, en la que será el jefe de filas del Movistar y que se disputará en la comunidad de Galicia en España del 22 al 25 de febrero. Esta hace parte de la preparación del colombiano para el Giro de Italia, la primera gran vuelta que correrá este año. También hará parte de la Vuelta a España.