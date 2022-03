¡Vuelve Nairo! Arkéa Samsic fue invitado a correr la Vuelta a España 2022

Ya lo había avisado, esta temporada Nairo Quintana está entero y va por el gran golpe en la temporada del ciclismo. El hecho de estar en una escuadra de menor nivel como el Arkéa-Samsic supone un reto aún mayor para dar la pelea en alguna de las grandes carreras del calendario, pero el boyacense se aferra a al menos, ser protagonista en la clasificación general.

El pedalista de 32 años tiene un envión anímico al haber comenzado el 2022 con los títulos del Tour de La Provenza y el de los Alpes Marítimos y de Var. Además, este domingo finalizó en el quinto lugar de la París-Niza.

"En este equipo finalmente jugamos en torno a los intereses que estén según la situación. Mi deseo es luchar por la clasificación general en una grande, estar lo más cerca posible del podio. A medida que vaya rodando la temporada nos iremos dando cuenta en qué lugar estamos y cuál es la mejor opción que le interesa al conjunto", había dicho Quintana hace unas semanas.

Sin embargo, el primer gran golpe que recibió Nairo fue la noticia de su no participación en el próximo Giro de Italia, ya que el Arkéa-Samsic no recibió la invitación para participar, pues al no ser un equipo del World Tour (primera división de la UCI) no tiene clasificación automática a las tres grandes carreras del calendarios (Giro, Tour y Vuelta).

No obstante, el gerente general del Arkéa, había afirmado que la escuadra francesa iba a ser invitada para correr las ediciones 2022 del Tour de Francia y de la Vuelta a España, algo que se confirmó este lunes en cuanto a la ronda hispana.

A primera hora, la organización de la Vuelta anunció a los equipos participantes de la siguiente versión de la competencia, siendo el Arkéa Samsic uno de ellos. Además de los tres invitados y los 18 equipos del World Tour, máxima categoría ciclista, ha incluido también al conjunto belga Alpecin y al francés Arkea, "líderes de la clasificación UCI ProTeams 2021", precisó en un comunicado.

Quel honneur de participer pour la 1ère fois de notre histoire à ce Grand Tour 🤩 https://t.co/HguoEy9AbM — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) March 14, 2022

Normalmente sólo tendría que haber dos invitaciones, pero la Vuelta hizo una solicitud a la UCI para aumentar el número de equipos participantes. Como consecuencia, el Comité Director de la UCI autorizó una derogación temporal sólo por esta temporada de la norma que limita a 176 el número de ciclistas en la prueba, autorizando la presencia de 184 corredores, lo que ha permitido la concesión de una tercera invitación.

Aunque parece una obviedad que Nairo Quintana, como jefe de filas del Arkéa, correrá la Vuelta a España 2022, todavía falta bastante tiempo para que el equipo francés dé a conocer el grupo de ciclistas que harán parte de la carrera, que se realizará entre el 19 de agosto y 11 de septiembre próximos.

Nairo volverá a la Vuelta luego de haber sido ausencia en 2020 y 2021 por falta de invitación para el Arkéa. El boyacense se quedó con el maillot rojo de campeón en 2016 y estuvo cerca de quedar en el podio en 2015 y 2019, cuando finalizó en la cuarta posición de la clasificación general.