Nelson Abadía negó cansancio en el equipo y prepara lo mejor para enfrentar a Jamaica

La Selección Colombia sufrió una dolorosa derrota el pasado jueves frente a Marruecos en el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo Femenina, pero a pesar de caer el conjunto cafetero avanzó en el primer lugar de su zona a los octavos de final y ahora se tendrá que ver las caras contra una difícil Jamaica, que eliminó a la siempre poderosa Brasil.

Jamaica, una selección veloz y con una defensa sólida que no ha permitido un solo gol eliminó a Brasil y ahora luchará por hacer lo propio con otro seleccionado sudamericano, pero en Colombia tienen claro las prevenciones que deberán tomar para este encuentro.

El técnico colombiano Nelson Abadía admitió que se trata de "una defensa muy fuerte" a la que tendrá que estudiar para descubrir cómo ganarle.

Este viernes, ante los medios de comunicación, donde se encontró Noticias RCN al lado de la Selección, el entrenador negó el cansancio del equipo y manifestó que ve a sus jugadoras todas dispuestas para lo que será el encuentro del próximo martes.

Abadia

“No me preocupo que hablen. Hablaron bien y mal de Jesucristo ahora de un pobre carnal como yo. Siempre me llevo por lo que he hecho, 45 años dirigiendo fútbol”, dijo sobre las críticas que recayeron sobre él tras la derrota contra Marruecos.

“Eso siempre se presenta, pero tenemos un cuerpo médico muy eficiente. La información que nos da nuestro preparador físico. Ver el semblante del jugador y las veo con una cara de querer estar, eso es lo que nos conviene en estos momentos”, agregó.

Manuela Vanegas

Quien también habló respecto a lo que ha ocurrido en esta Copa del Mundo fue Manuela Vanegas, quien por acumulación de amarillas no podrá estar frente a Jamaica.

“Lo que pasó ya es historia. Contra Marruecos fue una derrota que no esperábamos. Salimos por los tres puntos, nos faltó, pero bueno, ya estamos centradas en Jamaica”, dijo.

“Jamaica es un rival muy fuerte, por algo está en octavos de final. La idea es cometer la menor cantidad de errores posibles para sumar la victoria que nos lleve a cuartos. Aprendimos contra Marruecos que esto es fútbol y todo puede pasar, todos los partidos son disputados”, concluyó.

Colombia se mide este martes ante Jamaica en los octavos de final de la Copa y el juego lo podrá disfrutar por la pantalla del Canal RCN sobre las 3:00 a.m.