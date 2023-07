"Nacional es un equipo grande, puede cambiar de técnico de un día para otro y manejar su proceso"

Atlético Nacional terminó el primer semestre con un sabor 'agridulce'. Por una parte, se convirtieron en el primer equipo en clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, perdieron una final histórica contra Millonarios, la cual estuvo marcada por una supuesta subordinación de los jugadores hacia Paulo Autuori.

Después de la dolorosa derrota en El Campín, el cuadro antioqueño afrontó, como local, la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores contra Patronato, un equipo de la Segunda División de Argentina. Autuori no convocó a Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Danovis Banguero, Yerson Candelo, Jefferson Duque, ni al capitán Sebastián Gómez, una decisión que dio mucho de qué de hablar.

Nacional terminó perdiendo por la mínima en el Atanasio Girardot, dejó pasar una buena suma de dinero que la Conmebol otorga después de cada victoria y no luchó por el primer puesto de la zona. Esta nueva caída ahondó la crisis del 'rey de copas'. La continuidad del entrenador brasileño no es segura y las directivas del 'verde de la montaña' estarían recibiendo hojas de vida.

Las desafortunadas declaraciones de Autuori

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, dijo el timonel carioca luego de la derrota contra Patronato.

Nacional es un "equipo grande"

Nelson Ramos, exarquero de Millonarios, habló en exclusiva con NoticiasRCN.com y dio su visión del futuro de nacional. Para el de Popayán, los 'verdolagas' no tendrán mayores inconvenientes si deciden sacar a Autuori del banquillo.

"Nacional es un equipo grande, puede cambiar de técnico de la noche a la mañana, puede cambiar a los jugadores que ellos quieran. No van a tener problema en empezar un nuevo proceso. Es un equipo que tiene toda la capacidad para hacerlo, pueden tomar decisiones de un día para otro y de manejar su proceso", señaló el exguardavallas, de 41 años.