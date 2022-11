Sin miedo a sanción, Neuer reafirmó que portará brazalete LGBTI en Catar 2022

Manuel Neuer reafirmó de manera clara que portará el brazalete de capitán "One love" con el objetivo de promover la diversidad y la inclusión, anunció el sábado el portero de Alemania, a cuatro días del primer partido de la Mannschaft en el Mundial de Catar.

Antes incluso de que la pregunta fuera formulada al completo, Manuel Neuer respondió claramente "Sí", en rueda de prensa: portará el brazalete multicolor de capitán de Alemania como lo harán otros equipos europeos.

"Tenemos el apoyo de los responsables de nuestra federación con el presidente, y no tenemos miedo" de posibles consecuencias, proclamó Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014. El día antes, el presidente de la federación alemana Bernd Neuendorf había indicado que estaba listo a pagar eventuales multas financieras.

Manuel Neuer alabó "el poder que representa este brazalete" y se alegró de que otras selecciones también vayan a portarlo. "Está bien que no seamos los únicos, que podamos enviar un mensaje juntos".

Varias selecciones europeas son favorables a este brazalete.

El guardameta de Francia Hugo Lloris, campeón de los vigentes campeones del mundo, habló sobre este asunto en una entrevista a la AFP en el centro de entrenamiento de Clairefontaine y aclaró las dudas esta semana: "No, no". No portará este brazalete.

Desde su designación para organizar el evento en 2010, Catar ha sido objeto de muchas críticas, que se han ido intensificando a medida que se acercaba el evento, en especial sobre los derechos humanos de los trabajadores migrantes que han trabajado en las obras de la Copa del Mundo y de las personas LGBTQ+.

