Nick Dunlap, el golfista amateur que ganó casi 6 mil millones de pesos pero no pudo cobrarlos

El domingo pasado, fue un día histórico en la PGA. A sus 20 años, Nick Dunlap se convirtió en el primer amateur en ganar un torneo en este tour, desde lo hecho por Phil Mickelson en 1991. El golfista estadounidense, de escasos 20 años, conquistó el The American Express; sin embargo, no recibió ni un centavo de los 1.5 millones de dólares prometidos para el vencedor.

Dunlap sorprendió al 'field' en la tercera ronda, pues firmó una tarjeta de 60 golpes. Esta actuación le permitió salir en el grupo final, el cual compartió con Justin Thomas, dos veces campeón del PGA Championship, y Sam Burns, integrante del equipo estadounidense en la última edición de la Ryder Cup.

El ganador del U.S. Junior Amateur Championship 2021 y U.S. Amateur 2023 empezó la ronda final con cuatro pares. Hizo un gran birdie en el par-5 del hoyo 5; sin embargo, en el 7 anotó un doble-bogey, después de haberse ido al agua en la salida. Burns igualó su marca y puso a prueba los nervios del jugador de la Universidad de Alabama.

Dunlap se repuso con un birdie en el 8, 14 y 16. En el mítico par-3 del 17, Burns se fue al agua y le 'abrió la puerta' al juvenil, quien hizo tres golpes y llegó con confianza al último 'tee'. El sudafricano Christiaan Bezuidenhout no se la puso fácil, pues 'bajó' el 18 y quedó a un golpe.

El golfista nacido en Huntsville no tuvo la mejor salida y su segundo golpe tampoco fue el mejor. Tuvo suerte, pues la bola rebotó en un aficionado y quedó con buena vista a la bandera. El 'approach' fue bueno y quedó a seis pies del hoyo. Sin titubear, embocó el putt y se consagró campeón del PGA Tour. El cheque por 1.5 millones de dólares fue para Bezuidenhout, ¿por qué?

La Regla 3.1 de la USGA - 'Jugar por dinero', establece: "Un golfista amateur no puede jugar por dinero en una partida de golf, exhibición u otra competición como un torneo". La USGA aplica esta regla para mantener una clara distinción entre golfistas aficionados y profesionales.

Cabe resaltar que el golfista tampoco recibirá los 500 puntos FedEx que otorga este certamen.

