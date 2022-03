NoticiasRCN.com ganó premio en la categoría ‘Periodismo Deportivo’ del CNP

En NoticiasRCN.com seguimos comprometidos con la audiencia, buscando tener la mejor información, con noticias de primera mano y entrevistas exclusivas que les permitan a todos nuestros lectores una experiencia única con nuestro portal.

En medio de esa labor, NoticiasRCN.com obtuvo el Premio del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia seccional Cundinamarca en la categoría ‘Periodismo Deportivo’ por su entrevista exclusiva y única en el país con la tenista japonesa Naomi Osaka, exnúmero del mundo.

Felipe Villamizar M., periodista senior de NoticiasRCN.com, habló con la exnúmero uno del mundo y ganadora del US Open y Abierto de Australia, la japonesa Naomi Osaka, en los que abordó diferentes aspectos de la vida humana de la jugadora, como mensajes a la sociedad en tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus, sus ambiciones, la frustración y el éxito.

Entrevista a Naomi Osaka

En la actualidad es la princesa del tenis mundial. Naomi Osaka es uno de esos tantos casos inspiradores en el deporte. De raza negra, pero de nacionalidad japonesa, esta tímida joven de 23 años ha tenido unas temporadas esplendorosas en el circuito de la WTA por sus grandes cualidades cada vez que empuña su raqueta para demoler a sus rivales, pero también cuando empuña su mano y la lleva al cielo en sinónimo de protesta social.

Nacida en Japón, de padre haitiano y madre japonesa, ha vivido y entrenado en Estados Unidos desde los tres años.​ Saltó a la prominencia a los dieciséis años cuando, en su debut en el circuito, derrotó a la excampeona del Abierto de Estados Unidos, Samantha Stosur, en el torneo de Stanford de 2014.

Hoy en día tiene en sus hombros cuatro títulos de Grand Slam. Conquistó el Abierto de Australia del 2019 y el 2021 y conquistó el US Open del 2018 y del 2020.

La actual número dos del mundo puede marcar una época con sus cualidades agresivas y ofensivas. Claramente es una jugadora muy agresiva desde el fondo de la cancha, teniendo como una de sus armas más letales su juega de derecha y el cañón de su saque. Su revés no es el mejor golpe, pero no es tan letal y casi siempre es cruzado.

Pero más allá de las canchas, Osaka es una activista. Lucha en contra del racismo y emite muchos discursos un pro de la equidad social. Además, fue elegida la deportista mejor paga de la historia, según Forbes el año pasado, con US$37 millones en ganancias.

tuvo acceso exclusivo a Naomi Osaka, quien contestó unas preguntas acerca de su vida, su carrera, su lucha social y la temporada de polvo de ladrillo, que recién comenzó. Además, fue clara sobre el papel de los deportistas en temas sociales como el que actualmente vive Colombia.

¿Cómo maneja la frustración en el tenis, en el que hay largas rachas ganadoras, pero también largas rachas con derrotas?

Siempre sigo trabajando para mejorar mi juego. La frustración es natural, pero trato de mejorar constantemente y canalizar mi frustración hacia el enfoque.

Usted es muy joven y el año pasado se convirtió en la deportista mejor pagada de la historia, según Forbes. ¿Cómo maneja la fama? ¿Cuáles son sus inversiones?

Tengo un sistema de apoyo realmente sólido. Mi familia es la que más me ayuda a mantener los pies en la tierra. Empecé a buscar invertir más. Intento invertir en empresas que compartan los mismos objetivos e intereses que yo. En cuanto a las empresas en las que quiero invertir, veo mucho si me gusta el producto, si me gusta los que la dirigen. Es importante que su ética, principios y objetivos se alineen con los míos. Además, me gusta agregar mis valores a los procesos.

En su perspectiva, ¿cómo se debe construir una carrera exitosa como la suya?

La verdad es que no debe ser algo que lleve mucho tiempo y hay que simplificarlo. El trabajo duro es la clave para tener éxito en cualquier ámbito.

¿Cuál ha sido su mejor decisión y cuál ha sido la peor?

Estoy segura de que mi mejor decisión es utilizar mi carrera deportiva para hablar sobre las cosas que me importan más allá del tenis. Todos somos personas que vivimos más allá del deporte. La verdad es que espero inspirar a la próxima generación de jóvenes tenistas o de otras profesiones tanto dentro como fuera de la cancha. Entretanto, no sé de una mala decisión que haya tomado, solo puedo decir que mi mayor temor es decepcionar a la gente.

En crisis como la pandemia o el racismo en todo el mundo, ¿cuál debe ser el papel de líderes como el suyo o el de otros grandes deportistas? Por ejemplo, su apoyo al movimiento Black Lives Matter

Creo que los deportistas con grandes plataformas deben hablar de los temas que los apasionan. Los ejemplos que dices importan mucho, así que creo que nosotros debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y comprometernos más con la sociedad. Siempre es importante las luchas sociales. Lo importante es que las personas comiencen a hablar. Se han producido situaciones muy radicales en el mundo y hay que intentar cambiar las cosas.

¿Estrés?

Sé que cuando estoy tranquila puedo desarrollar mi mejor tenis, puedo jugar mucho mejor. Pero es innegable que es difícil luchar con uno mismo cuando no salen las cosas en esta superficie, genera estrés. La verdad es que soy muy perfeccionista con mi vida, así crecí y así vivo.

Entrevista publicada el 5 de mayo del 2021*

FELIPE VILLAMIZAR M.

Periodista Senior NoticiasRCN.com

En Twitter: @FelipeVilla4