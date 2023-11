Futbolista fue expulsado de un partido y se fue a alentar a la barra popular como un hincha más: video

En el partido entre el Rosenborg Ballkub y el Molde del fútbol noruego, un jugador protagonizó un momento insólito al sumarse a los hinchas después de ser expulsado. Ole Saeter, delantero del Rosenborg Ballkub, fue expulsado en el primer tiempo y en lugar de dirigirse al vestuario, decidió mezclarse entre los fanáticos en la tribuna y hasta prendió una bengala.

La expulsión de Saeter ocurrió al minuto 45 del primer tiempo luego de una discusión con su rival Mathias Fjortoft Lovik. El futbolista noruego ingresó al campo de juego solo para empujar a su oponente, lo que generó su expulsión de manera infantil.

Futbolista noruego fue expulsado del partido y terminó en la tribuna alentando

El momento más sorprendente llegó cuando, en vez de abandonar el estadio y seguir el partido desde el vestuario, Saeter optó por sumarse a los hinchas y alentar a sus compañeros desde la tribuna. Un seguidor del club capturó un video en el que se puede ver al delantero desenfrenado, con una bengala en la mano y cantando a todo pulmón.

Ole Sæter, futbolista del Rosenborg de Noruega, se fue expulsado y en lugar de irse al vestuario, se metió en la tribuna como un hincha mas 😱🇧🇻

Hecho insólito se vivió en el fútbol de Noruega

Después del partido, el Rosenborg Ballklub logró una victoria por 3-1 sobre el Molde, sumando su segunda victoria consecutiva con Saeter alentando desde la tribuna. El delantero, al hablar con la prensa, pidió disculpas por su expulsión innecesaria y reconoció su responsabilidad en los hechos. "Fue una mala decisión de mi parte. Me he disculpado con mis compañeros. Eso no fue lo más responsable de mi parte, pero lo más importante es que hemos ganado", declaró Saeter.

A pesar de mostrar arrepentimiento por su conducta, el futbolista no hizo comentarios sobre su presencia entre los hinchas ni reveló cómo obtuvo la bengala que se ve en el video.

Este peculiar episodio ha llamado la atención en las redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones. Sin duda, es una muestra más de cómo el fútbol puede sorprendernos con situaciones inesperadas y divertidas.

