Once Caldas confirmó la salida de cuatro jugadores; uno exselección Colombia

El Once Caldas de Manizales atraviesa una de las crisis más fuertes de toda su historia. El cuadro 'blanco blanco' está en plena lucha por no descender, y su panorama es bastante complicado. Terminaron en los últimos puestos del torneo apertura, y tendrán que sumar la mayor cantidad de puntos posible en el segundo semestre para mantener la categoría.

El equipo trajo a Pedro Sarmiento a mitad de temporada para reemplazar al técnico Diego Corredor, pero los resultados del experimentado técnico antioqueño no han sido los mejores. Se encuentra frente a la difícil tarea de levantar a uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol colombiano.

Once Caldas lleva varias campañas irregulares, donde no ha logrado clasificar a fases finales en reiteradas ocasiones. Aquel equipo que fue campeón de Copa Libertadores en el 2004 no es más que un recuerdo, y hoy afronta una crisis nunca antes vista.

Con el objetivo de mantener la categoría, esperan armar un plantel competitivo, y para eso, el equipo hizo campo en la nómina, prescindiendo de los servicios de cuatro jugadores para traer nuevas contrataciones.

Los cuatro jugadores que salen de Once Caldas

El equipo de Manizales hizo oficial la salida de cuatro jugadores de su plantilla, uno de ellos hizo parte del plantel que salió campeón por última vez en el 2011.

John Freddy Pajoy, Alejandro Artunduaga, Guillermo Celis y Nahuel Gallardo no continuarán en Once Caldas, quien hizo saber esto mediante un comunicado.

Respecto a los nuevos fichajes, Once Caldas todavía no ha confirmado quiénes reforzarán su plantel, pero se sabe que esperan contratar jugadores que le den un salto de calidad a la actual plantilla, con el fin de eludir el descenso.