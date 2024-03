Preocupación total: lesión de Óscar Cortés pondría en riesgo su continuidad en Rangers

Si el 2023 había sido su lanzamiento al estrellato, el 2024 estaba siendo el renacer para Óscar Cortés. Tras seis meses en los que poco y nada jugó en Lens, sí que estaba aprovechando la oportunidad de irse cedido al Rangers de Escocia.

Desde que arribó hace un mes, Cortés tuvo un impacto inmediato en el equipo de Glasgow. Empezó como suplente los primeros tres partidos y luego se ganó la titularidad. En total ha disputado siete compromisos en los que ya registra dos asistencias y un gol.

Ese arranque prometedor despertaba la ilusión con que el tumaqueño de 20 años demostrara todo su enorme talento en Europa y continuara con su proyección de manera exponencial, pero ese impulso se vio frenado y lo que era alegría pura ahora es incertidumbre y angustia.

Lesión de Óscar Cortés es más grave de lo pensado

El miércoles pasado, Óscar Cortés salió con una molestia muscular del partido frente a Kilmarnock. La prensa de Escocia especuló con que se trataba de un problema en el Tendón de la corva que no revestiría de mucha gravedad, pero en las últimas horas se prendieron las alarmas.

El volante colombino fue baja el sábado en la derrota 1-2 contra Motherwell como se esperaba. La sensación era de que el entrenador Philippe Clement le iba a dar descanso para no arriesgar. Sin embargo, el propio DT reveló este lunes que la lesión del jugador no es tan sencilla como se pensó en un principio y aunque no dio detalles, advirtió que podría requerir una operación.

"No es bueno que Óscar tenga una lesión grave, por lo que estará fuera por más tiempo (...) Es realmente extraño la acción que hizo para tener una lesión tan grave como esa", dijo Clement en rueda de prensa.

"Necesitamos analizar en los próximos días qué hacer con él, si se opera o no. También está en contacto con Lens porque, por supuesto, no sólo estamos decidiendo sobre él. Es un duro golpe para él, para el equipo y para todos nosotros porque lo estaba haciendo muy bien", completó.

¿Lesión de Óscar Cortés pone en riesgo su continuidad en Rangers?

En cuanto a esto último, queda la sensación de que en caso de que decida operarse, es muy probable que Óscar Cortés pueda perderse el resto de la temporada. Esto significaría un gran riesgo dado a que el jugador está a préstamo en Rangers hasta el 31 de mayo y si llega a no jugar más esta campaña, queda en el limbo su el club escocés decide hacer uso de la opción de compra que tiene por él o no.