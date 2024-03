Video: Así fue el voraz ataque de Santiago Buitrago en la etapa 4 de la París - Niza

Día histórico para el ciclismo colombiano. Este miércoles, en la cuarta fracción de la mítica París - Niza, el corredor bogotano Santiago Buitrago se quedó con la victoria, la cual se convierte en la primera del año en el calendario UCI.

Y es que después de una jornada de 183 kilómetros, la cual tuvo también seis puertos de montaña (de primera y segunda categoría), el escarabajo perteneciente a las filas del Bahrain Victorious logró un impresionante rendimiento sobre los últimos mil metros que le bastaron para dejar en el camino a Lucas Plapp, hombre que llegó segundo y quedó con el liderato de la general.

El voraz ataque de Buitrago dejó boquiabierto a más de uno, pues este lo hizo luego de haber dejado en el camino a hombre de alto calibre como Remco Evenepoel, Egan Bernal, Felix Gall y Primoz Roglic.

En el ascenso final, el colombiano demostró su jerarquía en este tipo de subidas y no tuvo problema en vencer a Plapp quien llegó a diez segundos, firmando así, una actuación estelar.

Mire el video aquí:

🏁 Une belle bagarre pour le @MaillotJauneLCL sur les pentes du Mont Brouily ! 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 4. 🤩



🏁 A fierce battle for the yellow jersey on the slopes of Mont Brouily! 🏆

⏪Relive the last kilometre of stage 4. 🤩#ParisNice pic.twitter.com/wk8Owo0LN1