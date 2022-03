¡Insólito! A ciclista le cayó encima un cartel publicitario y tuvo que abandonar la París Niza

La séptima etapa de la París Niza que se corrió este sábado, tuvo de protagonistas a Daniel Felipe Martínez y a Nairo Quintana, quienes intentaron seguirle la rueda al gran ganador Primoz Roglic.

El esloveno está imbatible en la ronda francesa y demuestra que, una vez más, está temporada estará en la pelea para quedarse con los títulos más importantes.

Roglic, Martínez, Quintana y Simon Yates se fueron en la fuga en los últimos kilómetros de la etapa que se corrió entre Niza y Col de Turini, con una distancia de 155,4 km de alta montaña, una delicia para los colombianos.

Sin embargo, aunque 'Dani' y Nairo intentaron aguantar con inteligencia y fortaleza el ritmo de Roglic, el esloveno se terminó escapando en los últimos 500 metros y cruzó de primero la meta final. Martínez fue segundo y Quintana cuarto.

Pero el momento llamativo -e insólito- de la jornada se vivió minutos antes de que los ciclistas emprendieran su recorrido desde Niza. Kevin Geniets, pedalista luxemburgués de 25 y que hace parte de la escuadra francesa Groupama-FDJ, tuvo que retirarse por un golpe de mala suerte y jamás antes visto.

Geniets estaba sentado en su bicicleta y se dirigía hacia e punto de partida de la etapa, pero al momento de pasar por uno de los pasillos en donde los deportistas atienden a la prensa, se le vino encima una valla publicitaria.

El viento que estaba sacudiendo a Niza era tan fuerte, que la valla se terminó cayendo encima del ciclista luxemburgués justo cuando éste iba pasando por ahí.

If you think you are having a bad day, @GenietsKevin has it worse. pic.twitter.com/bb0dfIPFyg