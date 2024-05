Partidazos para el puente festivo 11, 12 y 13 de mayo: horarios

El fútbol mundial no se detiene y si usted no tiene plan para este puente festivo del 11, 12 y 13 no se despegue del televisor pues se vivirán grandes enfrentamientos a lo largo del fin de semana en las ligas más importantes del mundo.

Liga BetPlay

La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales se llevará a cabo durante este fin de semana y las emociones seguramente no faltarán en los principales escenarios deportivos del país.

Millonarios y Bucaramanga, por el Grupo A, mientras que La Equidad y Deportes Tolima, por el Grupo B, necesitan sumar en condición de local luego de haber caído en la primera jornada de los cuadrangulares y si quieren seguir en la pelea por llegar a la final deberán hacer lo propio en sus respectivos estadios.

Premier League

Por otro lado, la Premier League sigue al rojo vivo con Manchester City y Arsenal en la pelea por el título de la liga más competitiva del mundo.

Con el Liverpool ya alejado de la pelea por el título de la Premier League, Arsenal tendrá un duro reto este fin de semana cuando enfrente a Manchester United en una nueva jornada decisiva del fútbol inglés. Por su parte, los ‘citizens’ se verán las caras con el Fulham.

Sábado 11 de mayo

Fulham vs. Manchester City – 6:30 a.m.

Newcastle vs. Brighton – 9:00 a.m.

Granada vs. Real Madrid – 11:30 a.m.

Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla – 5:15 p.m.

River Plate vs. Central Córdoba – 5:45 p.m.

Millonarios vs. Deportivo Pereira – 7:30 p.m.

Domingo 12 de mayo

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo – 9:15 a.m.

Manchester United vs. Arsenal – 10:30 a.m.

Atalanta vs. Roma – 1:45 p.m.

La Equidad vs. Independiente Santa Fe – 5:15 p.m.

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors – 6:15 p.m.

Deportes Tolima vs. Once Caldas – 7:30 p.m.

Lunes 13 de mayo