Partidazos en Colombia y el Mundo este puente festivo del 11, 12 y 13 de octubre
Prográmese con la parrilla de partidazos para este fin de semana en Colombia y el Mundo.
Noticias RCN
octubre 11 de 2025
10:24 a. m.
10:24 a. m.
Sábado 11 de octubre
- Estonia vs. Italia – 1:45 p.m.
- Portugal vs. Irlanda – 1:45 p.m.
- España vs. Georgia – 1:45 p.m.
- España vs. Colombia sub-20 – 3:00 p.m.
- Deportes Tolima vs. Envigado – 3:00 p.m.
- América de Cali vs. La Equidad – 7:30 p.m.
- México vs. Colombia – 8:00 p.m.
Domingo 12 de octubre
- Países Bajos vs. Finlandia – 11:00 a.m.
- Independiente Santa Fe vs. Llaneros – 2:00 p.m.
- Alianza vs. Junior – 4:10 p.m.
- River Plate vs. Sarmiento – 5:15 p.m.
- Bucaramanga vs. Unión Magdalena – 6:20 p.m.
- Águilas vs. Pasto – 8:30 p.m.
Lunes 13 de octubre
- Islandia vs. Francia – 1:45 p.m.
- Gales vs. Bélgica – 1:45 p.m.
- Irlanda del Norte vs. Alemania – 1:45 p.m.
- Once Caldas vs. Medellín – 5:15 p.m.
- Fortaleza vs. Boyacá Chicó – 7:30 p.m.