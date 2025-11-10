CANAL RCN
Partidazos en Colombia y el Mundo este puente festivo del 11, 12 y 13 de octubre

Prográmese con la parrilla de partidazos para este fin de semana en Colombia y el Mundo.

Colombia
octubre 11 de 2025
10:24 a. m.
Sábado 11 de octubre

  • Estonia vs. Italia – 1:45 p.m.
  • Portugal vs. Irlanda – 1:45 p.m.
  • España vs. Georgia – 1:45 p.m.
  • España vs. Colombia sub-20 – 3:00 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Envigado – 3:00 p.m.
  • América de Cali vs. La Equidad – 7:30 p.m.
  • México vs. Colombia – 8:00 p.m.
Domingo 12 de octubre

  • Países Bajos vs. Finlandia – 11:00 a.m.
  • Independiente Santa Fe vs. Llaneros – 2:00 p.m.
  • Alianza vs. Junior – 4:10 p.m.
  • River Plate vs. Sarmiento – 5:15 p.m.
  • Bucaramanga vs. Unión Magdalena – 6:20 p.m.
  • Águilas vs. Pasto – 8:30 p.m.

Lunes 13 de octubre

  • Islandia vs. Francia – 1:45 p.m.
  • Gales vs. Bélgica – 1:45 p.m.
  • Irlanda del Norte vs. Alemania – 1:45 p.m.
  • Once Caldas vs. Medellín – 5:15 p.m.
  • Fortaleza vs. Boyacá Chicó – 7:30 p.m.
