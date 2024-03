Video: patinadora genera indignación en redes al empujar a rival que terminó en el hospital

Indignación en redes sociales se ha generado por el actuar de una patinadora con una rival en la prueba de la quinta Válida Nacional Interclubes de patinaje de velocidad, el cual se llevó en Guarné, Antioquia. En las imágenes se puede ver como Geiny Pájaro, tumbó a María José Porto, después de cruzar la meta y causarle un gran daño.

Aunque ambas deportistas son referentes del patinaje, la falta de deportividad quedó en evidencia. Porto tuvo que ser trasladada al hospital debido a que sufrió una fractura en su coxis, producto de la caída tras el empujón.

Video del choque entre las patinadoras

Las críticas apuntaron hacia Pájaro, corredora cartagenera que ha sido 11 veces campeona mundial y quien posee varios récords mundiales entre su palmarés.

#VERGÜENZA. Dos patinadoras de Bolívar se agredieron en el Nacional de Patinaje que se desarrolla en Guarne, Antioquia. María José Porto y Geiny Pájaro fueron las implicadas en el bochornoso acto.



El suceso se da cuando María José Porto, empujó accidentalmente a Geiny Pájaro…

Geiny Pájaro se pronunció en redes sociales

Mediante sus redes sociales, la patinadora se pronunció sobre el hecho, asegurando que es algo no le gustaría repetir. "No me representa a mí, ni la crianza que me dieron, ni mi educación”, dijo.

Aunque aceptó la culpa, Pájaro también confesó que el choque tuvo su punto de origen unos metros antes, luego de que terminó la competencia, en la que cruzó la meta en primera posición.

“En la vuelta al circuito estaba en la segunda posición. En la recta final logré ganar la carrera con un movimiento que hice en los últimos metros (lanzar el patín hacia adelante). Luego, ella (Porto, que entró en segundo lugar) me empujó hacia la baranda causando que me desestabilizara. Lo hizo de manera intencional e imprudente”, comentó.

