Paulo Autuori sobre la polémica de los cambios en Nacional: “Fue un error grave, mío no fue"

El sábado pasado, Atlético Nacional sufrió uno de los peores 'golpes' en su historia. Los 'verdolagas' perdieron la final de la Liga Colombiana 2023-I contra Millonarios, la primera en su estilo. Los dirigidos por Paulo Autuori no pudieron defender la ventaja que habían cosechado tras el gol de Jefferson Duque y fueron superados en la tanda de penaltis (3-2). El entrenador brasileño quiere 'pasar la página' y centrarse en la Copa Libertadores, certamen en el cual ya están clasificados a los octavos de final.

Autuori, quien está cumpliendo su segunda etapa en el cuadro antioqueño, lamentó la derrota pero felicitó a los capitalinos, en un gesto de 'fair play'. El experimentado timonel carioca espera corregir los errores que cometieron en El Campín para seguir ilusionándose en el certamen internacional.

La deportividad de Autuori

“Nacional tiene que dar un paso más y añadir otras cosas. Lo más importante es la deportividad y quiero felicitar a Millonarios por el logro conseguido en este momento. Felicitarlos a todos, esto es fútbol. Solamente se es grande cuando se reconoce en los momentos de perdida y se valora a los rivales”, empezó diciendo el brasileño, quien conquistó la Copa Libertadores con Cruzeiro y São Paulo.

El experimentado timonel, de 66 años, habló de una situación polémica que se presentó en los últimos instantes del partido. Autuori quería cambiar a Duque y Sebastián Gómez; sin embargo, Yerson Candelo y Dorlan Pabón interrumpieron los cambios y no dejaron que se realizaran.

El brasileño habló de una gran polémica

Carlos Betancur, el árbitro de la final, no entendía lo que estaba sucediendo, pues su asistente levantaba el tablero, pero lo bajaba y cambiaba de números. Al final, Jhon Elmer Solís y Cristian Devenish fueron quienes abandonaron el terreno de juego.

“Uno cuando analiza fue un error grave, mío no fue (situación en el final con los cambios). La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. Preguntar con el cuarto árbitro que ha pasado, conmigo no fue. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante. Porque puede hacer que un país crezca a nivel de educación con deporte. Mi país necesita eso”, concluyó.