Paulo Autuori: "Salí de Brasil para volver a entrenar a Nacional, lo llevo en el corazón"

Apretar botón, apagar y reiniciar. Ese es el 'mood' de Atlético Nacional a partir de hoy con el regreso de Paulo Autuori a la dirección técnica. Los periodos de prueba que tuvieron con Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento acabaron para ahora apostar a un entrenador de jerarquía en el objetivo de competir en la Copa Libertadores 2023.

El DT brasilero llegó el miércoles a Medellín y este jueves fue presentado en rueda de prensa en el estadio Atanasio Girardot en compañía del presidente Mauricio Navarro, quien confirmó que el cuerpo técnico será conformado por los también 'cariocas' William Amaral y Caio Melo. El primero es un exfutbolista con larga trayectoria por la liga de Portugal en la década de los 90, y el segundo tiene 24 años de experiencia como entrenador, llegando incluso a ser asistente de la Selección de Brasil sub-20.

"Nacional va a quedar eternamente en mi corazón"

"Para mí las palabras son opiniones, no hechos. Acción es la verdad. Salí de Brasil para volver a entrenar por ser Nacional. Estaba muy cómodo en Internacional, pero el tiempo que pasé acá va a quedar eternamente en mi mente y en mi corazón por las amistades, la ciudad, la atmósfera, en Guarne con los empleados, los demás formadores. Yo veo que la vida es armonía. El fútbol es vida", explicó Autuori sobre su inesperado regreso a Nacional.

Y añadió: "Esto es clave, tiene que ver con lo que pienso y me da muchas ganas de trabajar en el desarrollo con los jóvenes, no hay otro camino. Esto fue lo que más me ha llamado la atención y me hizo volver con mucho gusto".

Para muchos, el anuncio de Paulo Autuori la semana pasada fue tomada con sorpresa más que todo por el momento de la temporada y los buenos resultados que estaba consiguiendo Pedro Sarmiento. Sobre esto último, el brasilero fue cuestionado de si seguirá o interrumpirá con la línea del hasta hoy entrenador interino y dijo que "aplicaremos unos conceptos mínimos y el año que viene evaluaremos otra propuesta de juego".

“Respeto el trabajo de los demás, conozco a muchos profesionales, con muchas metodologías, son victoriosos. He visto al equipo, espero profundizar en estos días. Ojalá el profesor Sarmiento logre el sello de la clasificación, yo voy a respetar las rutinas diarias y haré algunas modificaciones superficiales. Si Nacional logra el título este semestre es por el trabajo de estos profesores (Herrera y Sarmiento)", continuó.

Autuori le apuesta a la Libertadores jugando bien

El ambiente que se vive en Nacional no está del todo agitado, pero tampoco calmado. El último título baja la tensión de una temporada que ha sido bastante irregular e incluso, el equipo no ha podido asegurar su clasificación a los cuadrangulares a falta de tres fechas para el final de la fase del todos contra todos.

Eso enmarca un ambiente tenso para Autuori en su llegada al equipo. Sin embargo, el entrenador es consciente de esa responsabilidad que decidió asumir: "siempre he vivido con la presión de ganar. Es importante ganar pero no de cualquier manera".

Por último, Paulo Autuori fue contundente al asegurar que para lograr los objetivos propuestos es necesario darle la oportunidad a los jóvenes de la cantera a de Atlético Nacional y hacer una buena combinación con jugadores de experiencia que aporten al crecimiento de los demás. Es consciente que para obtener un título de Copa Libertadores, debe ir paso a paso y siendo muy consciente de la estructura que se le está dando al camino.

“Queremos hacer una gran Libertadores. Esto debe ser un proceso consciente y no aleatorio”, cerró.