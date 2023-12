Guardiola llenó de elogios el fútbol de Fluminense: “Conozco su talento y calidad”

Manchester City culmina detalles para lo que será la gran final del Mundial de Clubes frente a Fluminense, equipo brasileño que ha intentado recuperar la esencia del fútbol en Brasil y que de una u otra manera ha hecho de los ojos de todos los futboleros se vuelvan a centrar en el país carioca, teniendo en cuenta el estilo de juego que tiene Fernando Deniz.

Ante el gran reconocimiento a nivel continental y por lo realizado en el Mundial Clubes, Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, exaltó el gran nivel que tiene Fluminense durante los últimos meses, dejando claro que la final del torneo internacional será una de las más atractivas de los últimos tiempos para todos los aficionados.

Guardiola ante los pies de Fluminense

“Conozco exactamente el talento y la calidad del Fluminense y lo que puede hacer. Sabemos lo que significa la Copa del Mundo para los equipos sudamericanos. Sé que será una final difícil, como siempre lo ha sido. Y vamos por ello. Conozco a mis jugadores y los respeto por lo que hacen, su forma de jugar es muy buena”, fueron las palabras de Guardiola previo al juego de la gran final contra Fluminense.

Además, dejó claro que la forma de jugar de Fluminense le recuerda el fútbol que tenía Brasil hace algunos años y que hizo enamorar a muchos seguidores del estilo de jugar de los sudamericanos.

“Juegan al estilo típico de Brasil de los años 70, 80 y principios de los 90, hasta 1994, cuando ganaron la Copa del Mundo en Estados Unidos (…) Me encanta. Me encanta la preparación. Me encanta cómo se relacionan entre sí, el respeto que tienen todo el tiempo por la pelota”, añadió Pep Guardiola sobre el estilo de juego de Fluminense.

Vale mencionar que dentro del esquema de juego de Fluminense es fundamental Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, y que ha cautivado a todo el mundo por su forma de jugar, sobre todo por su despliegue en el frete de ataque y búsqueda de espacios para hacer daño en la delantera.

Programación de la final entre Manchester City vs. Fluminense

Fecha: viernes 22 de diciembre

Horario: 1:00 p.m. (hora colombiana)

Televisión: FIFA +

En caso de victoria, el 'Flu' pondrá fin a once años de hegemonía del representante europeo en el torneo que reúne a los campeones de cada confederación, y que vive en este 2023 su última edición con el formato actual de siete equipos, antes del cambio a 32 equipos a partir de 2025.