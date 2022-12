“Lo asesinaron”: devastador mensaje del hermano de periodista muerto en Catar

A través de un conmovedor video en redes sociales, el hermano del periodista Grant Wahl, que murió en pleno estadio Lusail de Doha, luego del encuentro entre argentinos y neerlandeses, hizo fuertes acusaciones frente al extraño y súbito fallecimiento del comunicador que cubría el Mundial en Catar.

Eric Wahl publicó un video en sus redes sociales en el que se quebró en llanto y cuestionó las circunstancias en las que presuntamente murió su hermano de 48 años.

De acuerdo con las informaciones preliminares de este caso, el periodista sufrió una descompensación durante el partido; horas más tarde se confirmó su deceso. Sin embargo, Eric asegura que su hermano se encontraba sano y que días antes le había confesado que fue víctima de amenazas de muerte luego del altercado en el que fue detenido por usar una camiseta de la comunidad LGBTI.

El periodista se habría puesto la camiseta en señal de defensa de los derechos de su hermano Eric, quien aseguró ser gay. Esta es una de las razones por las que el hombre está destrozado, pues asume que este hecho fue lo que lo llevó a la muerte.

El periodista estadounidense Grant Wahl denunció el pasado 21 de noviembre que se le negó la entrada al estadio Ahmad bin Ali de Catar, cuando se iba a disputar el primer partido de la copa Mundial entre Estados Unidos y Gales por usar una camiseta con el arcoiris de la comunidad LGBTI, además indicó a través de sus redes sociales que fue detenido durante 25 minutos y que intentaron arrebatarle su celular.

Poco después escribió que un guarda de seguridad se le había acercado, le ofreció disculpas, le dio la mano y le permitió la entrada al estadio. Además le explicó que esta situación se había generado para protegerlo de alguna represalia de los espectadores dentro del recinto.

Eric Wahl mencionó en su video que habría algo más detrás del fallecimiento de su hermano, pues para él su muerte no pudo ser por causas naturales, sino que se habría tratado de un asesinato, pues le había comentado que luego del incidente de la camiseta recibió advertencias de muerte.

Esta era la octava vez que Wahl cubría una copa del Mundo. Las autoridades de la Fifa indicaron que se trató de un desplome súbito en la tribuna de prensa del estadio, y aunque recibió atención de primeros auxilios de manera casi inmediata, horas más tarde falleció en el hospital.

Hace pocos días el periodista había compartido en un blog el agotamiento que tenía por el cubrimiento de la Copa del Mundo. Incluso, mencionó que estaba siendo tratado por una posible bronquitis.

“Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto”, mencionó el pasado sábado, justo después del partido de octavos entre Estados Unidos y Países Bajos.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl