Piqué se defendió y explicó el polémico contrato millonario de la Supercopa de España

El ventilador en el fútbol español se prendió en la mañana de este lunes por cuenta de unos audios en los que se escucha a Gerard Piqué pactando un millonario contrato para que la Supercopa de España se dejara de jugar en el país ibérico y cambiara de sede a Arabia Saudita.

La información fue revelada por el diario El Confidencial, que de manera exclusiva publicó una llamada entre Piqué -que además de ser jugador del Barcelona es presidente de Kosmos, una productora televisiva de eventos deportivos- con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El medio de comunicación también tuvo acceso a documentos en los que dan cuenta que la entidad futbolera recibe 40 millones de euros por cada edición de las Supercopas que se organizan en suelo árabe y que ascienden a un total de 240 millones por los seis años de contrato. Por su parte, Kosmos gana 4 millones de euros anualmente (24 millones en total).

Horas más tarde, Gerard Piqué convocó una rueda de prensa a través de la plataforma Twitch para defender la actuación de su empresa.

Piqué da su explicación de lo ocurrido

"Todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses", comenzó diciendo el central del Barcelona. Sobre la comisión que recibió Kosmos, Piqué aseguró: "En el mundo en el que nos movemos un 10% de comisión es estándar del mercado y acorde a lo que todas las agencias cobran por este tipo de gestiones".

Y calificó la operación de "éxito rotundo" cambiar el formato de la Supercopa y trasladarla fuera de España. "Antes de cambiar el formato se llevaba 120.000 euros y ahora son 40 millones".

Además, se defendió de quienes lo acusan de infringir los conflictos de intereses que hay en el fútbol español y en los que habría caído por lucrarse por partidos de su propio equipo.

"¿Cuál es el conflicto de interés? Los cachés es un audio sacado de contexto, lo decide la RFEF y sólo le ayudo a buscar una fórmula que para el tenga lógica. Eso es una decisión 100% de la RFEF. Simplemente le estoy intentando ayudar. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?", comentó.

La polémica se dio sobre todo porque con el contrato, un mismo futbolista español se encargó de alejar un torneo nacional del país de origen y trasladándolo a otro continente por dinero. Al respecto, Piqué también dio una perspectiva diferente de cómo es el fútbol en la actualidad.

"Es de los fans (el producto), pero los fans están en todo el mundo. Llevarlo hace que todos lo puedan vivir en directo. El fan no es sólo del mismo país. Hay clubes globales. Llevar el fútbol a todas partes ayuda a que haya más fans. En el resto, la RFEF es la dueña de la competición, mi opinión importa poco", dijo.

Y al respecto, Piqué continuó el por qué de llevarse a la Supercopa lejos de España. "No me he metido por el dinero, podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. En esta sociedad generar dinero significa éxito y me gusta ser exitoso en todo lo que hago. Con estos 40 millones se paga mucho a los que participan, pero también a muchos clubes de más abajo. La Supercopa de Italia ya se jugaba antes en Arabia Saudí y les pagan siete millones por una competición parecida. Con el cambio de formato nos pagan 40 millones porque llevamos semifinales y final, con tres partidos".