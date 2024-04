¿Cuándo inician y a qué hora son los Playoffs de la NBA 2024?

La mejor liga de baloncesto del mundo entra en su mejor momento este fin de semana con los Playoffs del final de temporada y grandes partidos se darán en este inicio de la competencia más atractiva para los amantes de este deporte.

Los playoffs de la NBA se ponen en marcha este sábado con una revancha entre Los Ángeles Lakers de LeBron James y los Denver Nuggets de Nikola Jokic y dudas sobre la participación de estrellas como Antetokounmpo (Bucks) y Leonard (Clippers) por lesión.

A sus 39 años, James iniciará la decimoséptima postemporada de su carrera con un duro cruce de primera ronda frente a los Nuggets, defensores del primer anillo de su historia.

Denver mantiene el grupo que se proclamó campeón un año atrás después de barrer a los Lakers 4-0 en las Finales de la Conferencia Oeste, con Jamal Murray y Michael Porter Jr. como principales escuderos de Jokic.

Los Nuggets llegan a las eliminatorias como segundo sembrado, tras los sorprendentes líderes Oklahoma City Thunder, a pesar de que lograron cuatro victorias más que el año pasado en esta fase regular.

Los Lakers terminaron en el séptimo lugar y tuvieron que ganarse la plaza venciendo en la repesca del martes a los New Orleans Pelicans.

Aunque los pronósticos no son favorables, el equipo angelino tiene algunos argumentos que exponer frente a los vigentes campeones.

Con más experiencia que nadie, LeBron hizo un llamado a ahuyentar el recuerdo de la paliza del año pasado y no convertir este pulso en una cuestión personal contra los Nuggets.

"Estábamos deseando jugar los playoffs pero no por poder tomarme esta revancha", subrayó. "No debería ser algo personal en absoluto. Eso te aleja del plan de juego (...) Llevo demasiado tiempo en la postemporada como para saber que no hay que exaltarse por el primer partido ni por el rival. Hay que mantener la calma".

Mavericks vs. Clippers

Otro cruce del Oeste con cuentas pendientes lo protagonizarán los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kyrie Irving contra Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard, James Harden y Paul George.

Doncic, otro aspirante a recibir su primer MVP, se estrenó en los playoffs de NBA con dos dolorosas eliminaciones frente a los Clippers en la primera ronda de 2020 y 2021.

En esta ocasión el fenómeno esloveno tendrá a otra figura a su lado, Kyrie Irving, mientras los Clippers tienen la duda de si podrán contar con su estrella, Kawhi Leonard, para el arranque de la eliminatoria.

Los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker chocarán con los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns, que tendrán la ventaja de campo al terminar en el tercer puesto.

La otra serie del Oeste la disputarán los Oklahoma City Thunder, gran revelación de la campaña de la mano del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, frente al ganador del último partido de repesca del viernes entre los Pelicans y los Sacramento Kings.

Playoffs de la NBA

A partir de este sábado 20 de abril sobre las 12:30 se llevará a cabo el primer juego entre Cavaliers y Orlando Magic. El sábado se jugarán cuatro partidos y el domingo los restantes.

En el Este, los Boston Celtics parten como el rival a batir por el nivel de su plantilla y los problemas físicos en sus grandes rivales.

Boston, líder de la fase regular con 14 victorias de ventaja sobre los New York Knicks, chocará en primera ronda ante el vencedor de la repesca entre los Miami Heat y los Chicago Bulls.

Los Knicks, por su parte, debutarán el sábado ante los Philadelphia 76ers, cuyas aspiraciones pasan por el estado de Joel Embiid.

Tras acelerar su vuelta de su lesión de menisco, el pívot camerunés ha dejado una buena impresión en los últimos partidos pero la exigencia física se elevará en la serie frente a los aguerridos Knicks.

Los Milwaukee Bucks podrían tener que arrancar el pulso con los Indiana Pacers sin Giannis Antetokounmpo por la lesión muscular que sufrió al final de la fase regular.

La última eliminatoria la disputarán los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell ante los Orlando Magic de Paolo Banchero, que disputarán sus primeros playoffs desde 2020.