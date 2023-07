Hinchas de Santa Fe generaron polémica en redes sociales por precio de los abonos

Luego de una irregular temporada para Independiente Santa Fe, al no ingresar al grupo de los ocho y al quedar eliminado prematuramente de la Copa Sudamericana, los directivos del cuadro ‘cardenal’ ya piensan en lo que será el segundo semestre, para tratar de ubicar al conjunto bogotano en los primeros lugares y así pelear el título de la Liga BetPlay II-2023.

Por tal motivo, ya comienzan a dar a conocer los jugadores que saldrán de las toldas rojas y de los futbolistas que llegarán para reforzar al león capitalino. Del mismo modo, el club dio a conocer el precio de los abonos para la próxima temporada, información que causó polémica en las redes sociales.

En los abonos, estarán incluidos los 10 partidos de la Liga, más el juego de octavos de final de la Copa BetPlay.

Precio de los abonos 2023-II

OCCIDENTAL PREFERENCIAL: $ 907.973

OCCIDENTAL PLATEA ALTA: $ 907.973

OCCIDENTAL PLATEA BAJA: $ 907.973

OCCIDENTAL GENERAL: $ 562.078

ORIENTAL PREFERENCIAL: $ 443.177

ORIENTAL PLATEA: $ 443.177

ORIENTAL GENERAL: $ 329.681

LATERAL SUR: $ 259.421

Polémica por precios en los abonos

Al conocer el precio de los abonos, los internautas no demoraron en pronunciarse, entre ellos, la cuenta de los hinchas de la Universidad Nacional @UNALalbiroja que mencionaron: “Nuevamente se desaprovecha la oportunidad de ofrecer precios más bajos para construir hinchada que vaya al estadio en vez de verlo por TV”.

Del mismo modo, hubo comentarios como este: “Como dicen por ahí, esta hinchada tiene los dirigentes que se merece”, yo no me dejo estafar más por Méndez, hasta que no se vaya”

Adicional a ello, un hincha comentó a través de Twitter: “Yo siempre he dicho que pueden poner los abonos de Oriental General a $200.000, Lateral Sur a $180.000 Occidental a $300.000 e igual seguiremos siendo los mismos de siempre”.

Mensajes de apoyo para acompañar a Independiente Santa Fe

Por otro lado, hubo hinchas que apoyaron el precio en los abonos y se presentan los siguientes mensajes: “Nos quejamos cuando toca, pero los precios esta vez me parecen justos”, “Para alguien nuevo en Oriental General cada partido le sale aproximadamente en $30.000, eso me parece un buen precio”, “25.000 por partido para abonado antiguo es barato. Todo regalado tampoco”, resaltaron los hinchas del conjunto bogotano.

Le puede interesar: Dilema resuelto: América de Cali se decidió y anunció a su nuevo arquero